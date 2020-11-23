سكرتير عام أسيوط يتفقد لجان مركزي ساحل سليم وأبوتيج

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لمتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مقرات ولجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين حيث تم تكليف قيادات المحافظة التنفيذية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للمرور على اللجان لضمان سير عملية الانتخابات بسهولة ويسر وتسهيل عملية وصول الناخبين للمقرات الانتخابية.





وشدد محافظ أسيوط على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع التزام الجميع بارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا مضيفًا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.





اقرأ أيضا :





حيث تفقد اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة بعض اللجان والمقرات الانتخابية بمركزي ساحل سليم وأبوتيج يرافقه أسامه سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ويسري عمران رئيس مركز ومدينة أبوتيج وذلك للاطمئنان على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين فضلا عن التأكد من تعقيم وتطهير اللجان الفرعية وجاهزيتها من بوابات التعقيم وكواشف الحرارة والكمامات والمظلات كمكان لإنتظار الناخبين لمنع التزاحم وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام اللجان تسهيلًا على الناخبين.





يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفا و851 ناخبا يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم متمثلة في 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة كما تم الاعلان عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتي سيشرف عليها 12 ألف قاض.





وعممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.



