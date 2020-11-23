بدأ توافد كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة على مقار اللجان الانتخابية بسوهاج

توافد كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة على مقار اللجان الإنتخابية بقرى ونجوع محافظة سوهاج ؛ للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.





وقال يحيى أبو الحازم، أحد الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة، من أهالي مركز المنشأة، إنه واجب على كل مواطن يحق له التصويت بالانتخابات أن يُشارك بصوته، لأنه يمكن أن يُغير شيئًا كان ذاهبًا للإنحدار "صوتك أمانه لأ تُضيعه بمهانه".









وكانت أبواب اللجان الإنتخابية بمحافظة سوهاج، قد افتتحت صباح اليوم، لإستقبال المواطنين مِن مَن يحق لهم التصويت، في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تتم بنظام الفردي بين 28 مُرشحًا، على 14 مقعدًا، في 8 دوائر انتخابية بالإقليم.





وتضم هذه الدائر "طما وطهطا وجهينة ودائرة المراغة ودائرة ساقلته وأخميم والكوثر ودائرة جرجا والعسيرات ودائرة البلينا ودائرة دائرة دار السلام ودائرة المنشأة".





وفي الدائرة الأولى، ومقرها مركز سوهاج، والتى تضم مركز ومدينة سوهاج ومركز جزيرة شندويل ستجرى الاعادة بين المرشحين حاتم مبارك مستقل، ومحمد فقير حزب مستقبل وطن، وحازم حمادي حزب مصر الحديثة وأحمد عواجه مستقل.





وبالدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم، وتضم مركزي أخميم وساقلتة، اعادة بين زكريا حسان حزب مستقبل وطن وأحمد محمود العمدة مستقل، وعفيفي حافظ الشريف مستقل ومحمد لبيب حزب مستقبل وطن.





وفي الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج ومقرها مركز شرطة المراغة تجرى الإعادة بين اللواء احمد ابوالدهب والحاج رفعت شكيب، حيث التنافس بين المرشحين وقد حصل المرشح احمد أبو الدهب اعلي الأصوات في المرحلة الأولى فى مقابل حصول رفعت شكيب على المركز الثاني.





وبالدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا، وتضم مراكز طما وطهطا وجهينة، إعادة بين المرشحين مصطفى سالم حزب مستقبل وطن وإبراهيم أبودوح حزب مستقبل وطن ، وإيهاب مصلح أبوعقيل حزب مستقبل وطن ونشأت فؤاد عباس حزب الشعب الجمهورى ، ومصطفى حسين أبودومه مستقل وصلاح شوقى عقيل حزب مستقبل وطن.





وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة جرجا وتضم جرجا والعسيرات بين مرشحي الإعادة الأربعة النائب ياسر نصر مرشح الحزب الجمهوري وخليفة رضوان مرشح حزب مستقبل وطن وعبد المنعم ابوالفتوح مرشح مستقل" وأحمد طهطاوى مرشح مستقل".





وبالدائرة السادسة ومقرها مركز المنشاة، وتضم مركز ومدينة المنشاة إعادة بين كل عاطف عثمان كعربان مستقل، وإسماعيل مظهر أبوكريشة مستقل.





وفي الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا، وتضم مركز ومدينة البلينا، إعادة بين المرشحين محمود حمدى أبوالخير حزب مستقبل وطن ونور الدين أسعد أبوستيت حزب مستقبل وطن، وحمدي شاهين مستقل، ويوسف أبوحمودى مستقل.





وبالدائرة الثامنة والأخيرة ومقرها مركز دار السلام، وتضم مركز ومدينة دار السلام، إعادة بين المرشحين أحمد عبد السلام قورة حزب حماة الوطن، وجابر الطويقى حزب مستقبل وطن.





وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد أعلن رفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات الإعادة لمجلس النواب والتي ستنطلق يومي 23 و24 نوفمبر الحالي بالمحافظة، مُشيرًا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركز انتخابي، و1081 لجنة فرعية.





وقال "الفقي" أنه تم تجهيز المقار الإنتخابية وفقًا للكشوف المُرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات، وتجهيز غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان.





وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كرسي متحرك بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد.



