وزيرة الثقافة خلال لقاء كرم جبر: إطلاق مشروعات ومبادرات ضمن إستراتيجية الدولة 2021

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الوزارة ستطلق العديد من المشروعات والمبادرات ضمن الإستراتيجية الثقافية الكبرى التي تعمل عليها الدولة لعام 2021 وذلك في غضون الأيام القادمة وتتضمن أنشطة ثقافية وفنية غير مسبوقة تتماشى مع مختلف الظروف في ظل جائحة كورونا.





وخلال لقائها بالكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعربت الوزيرة إيناس عبد الدايم عن ترحيبها بمشاركة المجلس في الترويج الإعلامى للإستراتيجية مؤكدة على أهمية دوره في الترويج للمشروعات الثقافية التي تمثلها الدولة والتي تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية مصر 2030.





وأشار كرم جبر إلى أهمية المبادرات التي ستعلن عنها الوزارة، وقال أن برامج الوزارة ستسهم إلى حد كبير في ترسيخ الوعي خصوصًا بين فئات الشباب والمساهمة في التوسع لإكتشاف المبدعين والنابغين، وإحياء الإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ودعم روح الإنتماء التي جسدتها مختلف الفنون.



