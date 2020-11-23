تركيا تمنع القوات الألمانية من تفتيش سفينة شحن متجهة إلى ليبيا "تقرير"

منعت تركيا القوات الألمانية التابعة لبعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية اشتبهت في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، حسبما ذكرت صحيفة دير شبيجل اليوم الاثنين، نقلًا عن وزارة الدفاع الألمانية.

وذكرت صحيفة "دير شبيجل" إن الجنود الألمان من مبادرة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، والتي يطلق عليها اسم عملية إيريني، صعدوا على متن السفينة التركية، لكنهم اضطروا إلى وقف البحث والانسحاب بعد احتجاج تركيا لدى بعثة الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الجنود الألمان لم يعثروا على أي شيء مريب حتى غادروا السفينة.

قال يوسف إريم، محلل السياسة الخارجية في محطة تي آر تي التركية الحكومية، إن السفينة تم تفتيشها دون إذن تركيا.





وقالت تركيا إن سفينة الشحن التابعة لها كانت تحمل مساعدات إنسانية، وأن فريق البحث انتهك القانون الدولي بعدم انتظار الإذن من تركيا.

وليبيا منقسمة بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وحكومة طبرق بقيادة اللواء خليفة حفتر، الحاكم الفعلي لشرق ليبيا وقائد الجيش الوطني الليبي.

تقدم تركيا المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني، واتهمت الأمم المتحدة أنقرة بخرق "روتيني وأحيانًا صارخًا'' لحظر الأسلحة المفروض على الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا.





واتهمت ألمانيا تركيا، الاثنين، بمنع القوات الألمانية المنتمية إلى مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي من التفتيش الكامل على سفينة شحن تركية تشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في خطوة قالت أنقرة إنها انتهاك للقانون الدولي.



