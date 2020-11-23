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ثقافة

عاجل.. تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عقدت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وناقشت المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم ؛ الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة. 

كما نوقشت أيضًا مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب؛ مما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة في فصل الشتاء ، الأمر الذي قد يؤثر على المشاركات الخارجية في المعرض.

وحرصًا من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره حدثًا ثقافيًا دوليًا بارزًا وعلى خروجه بالصورة المشرفة التي نأملها ودعمًا لصناعة النشر والكتاب ، وبعد مناقشة كل الأطراف المعنية ؛ فقد قررت اللجنة تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 / 6 / 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 / 7 / 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد .

ونظرًا للظروف ذاتها فقد تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة حرصًا من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان .

وسوف تبدأ كل من اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا في عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لإقامة المعرض مراعية ما يطرأ من مستجدات .
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