أدعية للميت .. 30 دعاء من الكتاب والسنة يحشره مع المتقين

النبوية الشريفة به يرحم الله سبحانه وتعالى الميت ويغفر له ويدخله الجنة ويرفع درجته،

النبوية الشريفة هو غاية كل متوفي وسبيله للنجاة ، حيث إنه في قبره بلا حيلة ولا رجاء له سوى

يضيء قبره ويؤنسه في وحشته، كما أن

النبوية الشريفة يربت على قلب أهل المتوفي ويهدئ من روعهم، من هنا تنبع أهمية

النبوية الشريفة.

ادعية للميت من الكتاب والسنة

• اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

• اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

• اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

• اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.

• اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته، اللهم أنزله منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

• اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

• اللهم اعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

• اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

• اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

• اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

• اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

• اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

• اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

• اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

الدعاء للميت من الكتاب والسنة يخفف حزن أهله



النبوية الشريفة يريح أصحاب القلوب المتألمة لفراق أحبائهم،

ورفع أكف التضرع إلى الرحمن خير وسيلة لتخفيف حزنهم على أحبتهم المتوفين،

يجعل النفس تهدأ والقلب يطمئن وتنزل السكينة على

أهل المتوفي

وترزقهم الثبات لأرواحهم المتعبة بأن يتغمد قلوبهم بالسكينة والسلوان،

به يسكن المتوفي فسيح جناته ويجعله في عليين ويمن عليه بشفاعة الرسول الكريم وخلافه من

توسع مدخله.



• إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها.

• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

• اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير».

• اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

• اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

• اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

• اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.