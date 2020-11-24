إيجابية المسحة الثانية لمحمود الونش

أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب بفيروس كورونا.
ويتواجد الونش حاليا فى العزل الصحى، ويخضع لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة غدا الأربعاء ؛ للوقوف على حالته قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.
وكان الفريق اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي استعدادا للقاء المرتقب، قبل أن ينتظم الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للقاء.
ولم ينضم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للمعسكر انتظارا لظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما، على أن ينضم اللاعبان اليوم للمعسكر في حالة سلبية المسحة الخاصة بكل منهما، كما لم ينضم محمد حسن للمعسكر بعدما فضل الجهاز الطبي خضوعه لفحوصات طبية جديدة بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها أمس سلبية حالته.