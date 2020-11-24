ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إيجابية المسحة الثانية لمحمود الونش

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
محمود حمدى الونش
محمود حمدى الونش
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب  بفيروس كورونا.


ويتواجد الونش حاليا  فى العزل الصحى، ويخضع  لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب  بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.


ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة غدا الأربعاء ؛ للوقوف على حالته قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة.


وكان  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.


وكان الفريق اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي استعدادا للقاء المرتقب، قبل أن ينتظم الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للقاء.


ولم ينضم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للمعسكر انتظارا لظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما، على أن ينضم اللاعبان اليوم للمعسكر في حالة سلبية المسحة الخاصة بكل منهما، كما لم ينضم محمد حسن للمعسكر بعدما فضل الجهاز الطبي خضوعه لفحوصات طبية جديدة بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها أمس سلبية حالته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تعافيه من كورونا.. حازم إمام يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي بنهائي دوري الأبطال

مصدر بالزمالك: مسحة محمد حسن سلبية.. وساسي وبن شرقي يصلان إلى القاهرة

استمرار إيجابية مسحة مدحت عبدالهادي مدرب الزمالك

إيجابية مسحة وليد عبدون لاعب الزمالك 2003

إيجابية مسحة الونش واللاعب يغيب عن القمة الأفريقية

المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع فيروس الكورونا

ترشيحاتنا

هل طلبت تحويل الزواج العرفي لـ رسمي؟ .. تفاصيل جديدة في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

بعد قرار إيقافه عن العمل .. تعليق ناري من محمد رمضان

25 دعاء بين الأذان والإقامة للزواج في صلاة المغرب .. ردده الآن ليقترب فرحك

ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة وكمية من مخدر البانجو بالأقصر.. صور

أخبار الزمالك | المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع الكورونا وحقيقة إصابة طارق حامد.. وموقف مرتضى منصور من نهائي أفريقيا

الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد من الأربعاء حتى الجمعة.. فيديو

Advertisements

شوبير يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

بعد عزل أحمد أحمد.. هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائي أفريقيا

الغندور يكشف موقف الونش من نهائي أفريقيا.. ويؤكد: المنتخب غير ملتزم بالإجراءات

بعد تصدره المركز الأول على العالم .. هاشتاج التاسعة يا أهلى لتكريم الـ 74 يزلزل تويتر .. شاهد

الزمالك ينفي إصابة طارق حامد بفيروس كورونا

قبل نهائي القرن .. كورونا يقتحم الزمالك والأهلي ويضع باتشيكو وموسيماني في مأزق

إيجابية مسحة الونش واللاعب يغيب عن القمة الأفريقية

خاص | واقعة غريبة.. لاعب الإسماعيلي الجديد يجرى عملية شفط دهون

أخبار الزمالك | المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع الكورونا وحقيقة إصابة طارق حامد.. وموقف مرتضى منصور من نهائي أفريقيا

موقف مصطفى فتحي من المشاركة في مباراة نهائي القرن

بالمستندات| المقاصة يواجه شبح العقوبات بعد إصدار استغناء لبيع لاعب لفريقين في وقت واحد

المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع فيروس الكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على عائلة الـSUV لـ MG الصينية .. صور

أحدث تقنية.. معلومات عن تكميم التربو لخسارة الوزن

لخسارة وزن بطريقة سهلة.. التوقيت المناسب لإجراء عملية حزام المعدة