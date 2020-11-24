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أخبار البلد

أهم الأخبار .. إثيوبيا منزعجة من الاتحاد الأوروبي.. إدراج جماعة الإخوان بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية.. موجة طقس سيئ تضرب البلاد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة كالتالي : 

إثيوبيا "منزعجة ومندهشة" من موقف الاتحاد الأوروبي من نزاع تيجراي – تقرير

قالت السفيرة هيروت زيميني، سفيرة الاتحاد الأوروبي، إن إثيوبيا كانت "منزعجة ومندهشة" من موقف بروكسل الملتبس بشأن الصراع بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقادة المتمردين في جبهة تحرير شعب تيجراي.. للمزيد اضغط هنا

رد مفاجئ من نتنياهو على أنباء زيارته للسعودية ولقاء محمد بن سلمان

رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التعليق على أنباء زيارته السرية للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بما يشير إلى عدم صحة تلك الأنباء.. للمزيد اضغط هنا

الصحة: أوقفنا التجارب على اللقاح الصيني ضد كورونا.. وحجزنا 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد

تواصل موقع "صدى البلد" الإخباري، مع الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، عن موقف التجارب التي أجرتها الوزارة من خلال المصل واللقاح فاكسيرا، على اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا والذي أجريت في المرحلة الثالثة من التجارب في مصر.. للمزيد اضغط هنا

محكمة الجنايات: إدراج جماعة الإخوان بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية

قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إدراج جماعة الإخوان الإرهابية بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.. للمزيد اضغط هنا

 

الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد من الأربعاء حتى الجمعة.. فيديو

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة... للمزيد  اضغط هنا

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