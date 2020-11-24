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رياضة

ميدو: عمرو فهمي عرض علي التواجد في حملته للقضاء على فساد الكاف

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:27 ص
محمد رشاد
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن أن الراحل عمرو فهمي عرض عليه التواجد في حملته للقضاء على فساد الاتحاد الأفريقي وأحمد أحمد.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس عبر قناة النهار: "عمرو فهمي عرض عليا ان أكون سفير حملته للاطاحة بأحمد أحمد وكانوا ينوي الترشح لرئاسة الكاف وكان هيتم بعدها في جلسات اخرى وكان طالب مني اكون متواجد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ولكن قضاء ربنا كان أسرع مننا ورحل والاطاحة بأحمد أحمد رجعت حق عمرو فهمي.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن الغرفة القضائية بلجنة القيم المستقلة فرضت الإيقاف لمدة خمسة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف).

وأوضح الفيفا في بيان نشره بموقعه على الإنترنت أنه بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية، بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وانتهك اللوائح وقدم هدايا ومزايا أخرى، وأساء إدارة الأموال واستغل منصبه كرئيس للكاف، طبقا لما تنص عليه لوائح القيم لدى الفيفا.

وأضاف البيان: "وبالتالي، خلصت الغرفة القضائية إلى أن السيد أحمد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من النسخة الحالية من لوائح القيم لدى الفيفا، وكذلك المادة 28 من نسخة 2018، وعاقبته بالإيقاف عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إدارية أو رياضية أو غيرها) على المستويين المحلي والدولي لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف فرنك سويسري."

وجاء في البيان: "تعلق التحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس للكاف خلال الفترة ما بين 2017 و2019 بالعديد من قضايا الحوكمة الخاصة بالكاف، بما في ذلك تنظيم وتمويل رحلات الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الكاف مع شركة /تاكتيكال ستيل/ للمعدات الرياضية، وأنشطة أخرى."

وجاء في ختام البيان: "تم إخطار السيد أحمد ببنود القرار اليوم، وهو التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ عقوبة الإيقاف."

وعلى الجانب الآخر، أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

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