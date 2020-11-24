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رياضة

رضا عبدالعال يطالب بتأجيل نهائي القرن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:26 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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عمرو ابوبكر
طالب رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة نهائي أفريقيا بسبب إصابات كورونا بين اللاعبين

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "يجب على الكاف تأجيل اللقاء بسبب زيادة أعداد كورونا بين لاعبي الفريقين والاتحاد الافريقي قام بتأجيل المباراة من قبل بسبب الرجاء المغربي".

وأضاف: "لا يهمني اللائحة التى وضعها الكاف عقب مباراة الرجاء الأمر الآن أصبح صعب بسبب تعرض لاعبين مهمين فى الفريقين بالكورونا".


وعلى الجانب الآخر، أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية.

وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين

كان وباء كورونا المتسجد، تسلل الى صفوة نجوم الرياضة، ليضعهم تحت مقصلته، منهم من استطاع النجاة، وآخرين فتك بهم المرض، ليحصد أرواحهم وأبرزهم عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ورئيس لجنة المتابعة بالجبلاية بعد صراع مع الفيروس.

اكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالسواد، بعد إعلان وفاة نجم الزمالك السابق، عزمي مجاهد، بعد صراع امتد لأكثر من أسبوعين، مع الوباء الذي تفشي على مستوى العالم، بشكل سريع، ووصل إلى مصر بشكل رسمي منذ فبراير المنقضي، ليعصف بعدد من الأشخاص.


لم يكن مجاهد، أول نجوم الرياضة الذين زارهم الفيروس الفتاك، بل سبقه محمود سعد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لاتحاد الكرة، ليمكث في المستشفى بضعة أيام، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تعافيه بشكل نهائي من الوباء الذي ألم به، ويدخل مرحلة عزل صحي لأيام.

ويبدو أن نجوم القلعة البيضاء، كان لهم النصيب الأكبر من الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعرض شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق في الزمالك، إلى الإصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالته، ما بدوره أدى إلى وضعه في العناية المركزة، قبل أن تستقر حالته ويتعافى بشكل كامل من الوباء

ومؤخرًا، أصيب طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بفيروس كورونا، بعد ساعات من الاحتفال بزفاف نجله، بجانب إصابة 16 لاعبًا داخل الفريق، ليتم عزله بالكامل، ما بدوره أجبر اتحاد الكرة على تأجيل مبارياته.

ونال المرض المستجد، من مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، الذي أصيب به، قبل عودة الدوري العام بساعات، ليتم تأجيل أول مبارتين للفريق، في المسابقة المحلية، خاصة مع إصابة 18 لاعبًا بين صفوف الفريق.

كما هاجم الفيروس العشرات من لاعبي فرق الدوري الممتاز على مدار الأسابيع الماضية، حيث ضرب معظم الفرق وخاصة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي والزمالك، وكان من ابرز العناصر التي أصيبت بكورونا حمدي فتحي لاعب الأهلي، ومحمد عواد ومصطفى فتحي وكريم بامبو، والهاني سليمان حارس سموحة.
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