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رياضة

سلبية مسحة بن شرقى وساسى استعدادا للأهلى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:12 ص
بن شرقى وساسى
بن شرقى وساسى
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك عن انضمام الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الأبيض، إلى معسكر الفريق.

يأتي هذا استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد سلبية المسحات التى خضع لها الثنائى عقب عودتهما للقاهرة، بعد مشاركاتهما مع منتخبى تونس والمغرب فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

فيما أثبتت  المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية  إيجابية حالة اللاعب  بفيروس كورونا.


ويتواجد الونش حاليا  فى العزل الصحى، ويخضع  لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب  بمباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة يوم الأربعاء المقبل للوقوف على حالته قبل اللقاء ب٤٨ ساعة.

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل، وكان الفريق اختتم تدربياته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء المرتقب، قبل أن ينتظم الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للقاء.
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