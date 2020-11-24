طبيب المنتخب يرد على اتهامه بالتسبب في إصابة ثلاثي الأهلي

قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، إنه لم يتسبب في إصابة ثلاثي الأهلي محمد هاني وأيمن أشرف وطاهر محمد خلال معسكر مباراة توجو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.





وأضاف محمد أبوالعلا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" من يقول إننى تسببت في إصابة لاعبي المنتخب ، ناس من كوكب تاني".





وتابع :" ما فعلته مع محمد هاني كان التصرف الصحيح بدليل إنه شارك في تدريبات الأهلي دون مشاكل، وأيمن أشرف كانت إصابته بسيطة ويستطيع إكمال المباراة دون مشاكل".





وأكمل:" شخصت إصابة طاهر محمد، بأنها عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، و تحتاج إلى 3 أسابيع علاج، وقد أبلغت الأهلي بذلك، ولا أستطيع الرد على من اتهمني بأنى قمت بتشخيص اللاعب بشكل خاطئ".



