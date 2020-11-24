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رياضة

طبيب المنتخب يرد على اتهامه بالتسبب في إصابة ثلاثي الأهلي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:49 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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عبدالله هشام
قال محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني، إنه لم يتسبب في إصابة ثلاثي الأهلي محمد هاني وأيمن أشرف وطاهر محمد خلال معسكر مباراة توجو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف محمد أبوالعلا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" من يقول إننى تسببت في إصابة لاعبي المنتخب ، ناس من كوكب تاني".

وتابع :" ما فعلته مع محمد هاني كان التصرف الصحيح بدليل إنه شارك في تدريبات الأهلي دون مشاكل، وأيمن أشرف كانت إصابته بسيطة ويستطيع إكمال المباراة دون مشاكل".

وأكمل:" شخصت إصابة طاهر محمد، بأنها عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، و تحتاج إلى 3 أسابيع علاج، وقد أبلغت الأهلي بذلك، ولا أستطيع الرد على من اتهمني بأنى قمت بتشخيص اللاعب بشكل خاطئ".

علي جانب اخر ، أثبتت المسحة الثانية التى خضع لها محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إيجابية حالة اللاعب  بفيروس كورونا.

ويتواجد الونش حاليا  فى العزل الصحى، ويخضع  لبروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب  بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة غدا الأربعاء ؛ للوقوف على حالته قبل اللقاء بـ٤٨ ساعة.

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتظم في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة القريبة من استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام باستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.

وكان الفريق اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي استعدادا للقاء المرتقب، قبل أن ينتظم الفريق في المعسكر المغلق استعدادا للقاء.

ولم ينضم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للمعسكر انتظارا لظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما، على أن ينضم اللاعبان اليوم للمعسكر في حالة سلبية المسحة الخاصة بكل منهما، كما لم ينضم محمد حسن للمعسكر بعدما فضل الجهاز الطبي خضوعه لفحوصات طبية جديدة بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها أمس سلبية حالته.
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