البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر

يشتهر الشعب المصري بخفة الظل وروح الدعابة العالية وأيضًا الألقاب المصرية الخالصة التي نالت نصيبًا كبيرًا داخل السوق المصرية للسيارات، فاستطاعت شركة ميتسوبيشي أن تحقق شهرة واسعة من هذا الجانب، عن طريق العديد من طرازات المحركات المختلفة مثل ميتسوبيشي مكواة وبطة وعيون صفية ، فجميعها القاب ذات نكهة مصرية مميزة.









لذلك يقدم موقع "صدى البلد الإخبارى" مواصفات هذه السيارات التي أنتجها الصانع الياباني المخضرم ميتسوبيشي.









1- لانسر مكواة



حازت هذه السيارة على هذا الاسم نظرًا لتصميمها المميز الشبيه بالمكواة، فمقدمة السيارة الانسيابية والسقف المرتفع نسبيًا، وأيضًا التصميم الخلفي الحاد، كل هذه الأوصاف كانت دليلًا واضحًا على تسميتها بالمكواة، انطلقت هذه السيارة بداية من الألفية الثانية، وتوقف إنتاجها عام 2004.









فزودت بنوعين من المحركات الأول سعة 1300 سي سي متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال"، والآخر سعة 1600 سي سي متصل بناقل حركة "أوتوماتيكي".









ويتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر مكواة في سوق السيارات المستعملة بين 80 ألف جنيه وأقصى سعر لها 120 ألف جنيه، ويقدر السعر بالتأكيد على حسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الإصدار.









2- ميتسوبيشي لانسر بطة



حققت هذه السيارة شهرة واسعة منذ أن أطلقتها شركة ميتسوبيشي عام 1991 والتي زودت بأنواع مختلفة من المحركات، ولكن المحرك الأكثر تأثيرًا يندرج تحت فئة 1300 و 1500 سي سي، وربما اشتهرت هذه الفئة بهذا الاسم كنوع من أنواع الدعابة لما يحمله التصميم من معنى، كما اشتهرت بالرحابة وأنها من أكثر السيارات توفيرا في استهلاك الوقود، وحصولها على تكييف هواء قوي.









ويتراوح سعرها في سوق السيارات المستعملة بين 50 ألفا و80 ألف جنيه مصري، بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ إصدارها.









3- ميتسوبيشي لانسر عيون صفية



اشتهرت السيارة بهذا الاسم بعد حصولها على مصابيح أمامية جريئة وانسيابية، فأبدت السيارة جمالا غير عادي في هذه النقطة.









وتعد لانسر عيون صفية أول من بدأت بتكنولوجيا الجيل الرابع من ميتسوبيشي، وزودت هذه السيارة بفئات متعددة من المحركات فتراوحت بين 1300 سي سي و1800 سي سي، وبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 15 لتر/100 كم، وبسرعة قصوى بلغت 215 كم/ساعة.









ويذكر أن ميتسوبيشي أطلقت نسختين من هذه السيارة تنتمي إلى عائلة السيدان والهاتشباك.









ويبدأ سعر هذه السيارة داخل السوق المصرية للسيارات من 40 ألف جنيه حتى 65 ألفا، بالطبع على حسب الحالة العامة لها وتاريخ إصدار السيارة.



