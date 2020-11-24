ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:10 ص
البطة وعيون صفية..ألقاب
البطة وعيون صفية..ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر
Advertisements
صبري طلبه
يشتهر الشعب المصري بخفة الظل وروح الدعابة العالية وأيضًا الألقاب المصرية الخالصة التي نالت نصيبًا كبيرًا داخل السوق المصرية للسيارات، فاستطاعت شركة ميتسوبيشي أن تحقق شهرة واسعة من هذا الجانب، عن طريق العديد من طرازات المحركات المختلفة مثل ميتسوبيشي مكواة وبطة وعيون صفية ، فجميعها القاب ذات نكهة مصرية مميزة.


لذلك يقدم موقع "صدى البلد الإخبارى" مواصفات هذه السيارات التي أنتجها الصانع الياباني المخضرم ميتسوبيشي.


1- لانسر مكواة
حازت هذه السيارة على هذا الاسم نظرًا لتصميمها المميز الشبيه بالمكواة، فمقدمة السيارة الانسيابية والسقف المرتفع نسبيًا، وأيضًا التصميم الخلفي الحاد، كل هذه الأوصاف كانت دليلًا واضحًا على تسميتها بالمكواة، انطلقت هذه السيارة بداية من الألفية الثانية، وتوقف إنتاجها عام 2004.


فزودت بنوعين من المحركات الأول سعة 1300 سي سي متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال"، والآخر سعة 1600 سي سي متصل بناقل حركة "أوتوماتيكي".


ويتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر مكواة في سوق السيارات المستعملة بين 80 ألف جنيه وأقصى سعر لها 120 ألف جنيه، ويقدر السعر بالتأكيد على حسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الإصدار.


2- ميتسوبيشي لانسر بطة
حققت هذه السيارة شهرة واسعة منذ أن أطلقتها شركة ميتسوبيشي عام 1991 والتي زودت بأنواع مختلفة من المحركات، ولكن المحرك الأكثر تأثيرًا يندرج تحت فئة 1300 و 1500 سي سي، وربما اشتهرت هذه الفئة بهذا الاسم كنوع من أنواع الدعابة لما يحمله التصميم من معنى، كما اشتهرت بالرحابة وأنها من أكثر السيارات توفيرا في استهلاك الوقود، وحصولها على تكييف هواء قوي.


ويتراوح سعرها في سوق السيارات المستعملة بين 50 ألفا و80 ألف جنيه مصري، بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ إصدارها.


3- ميتسوبيشي لانسر عيون صفية
اشتهرت السيارة بهذا الاسم بعد حصولها على مصابيح أمامية جريئة وانسيابية، فأبدت السيارة جمالا غير عادي في هذه النقطة.


وتعد لانسر عيون صفية أول من بدأت بتكنولوجيا الجيل الرابع من ميتسوبيشي، وزودت هذه السيارة بفئات متعددة من المحركات فتراوحت بين 1300 سي سي و1800 سي سي، وبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 15 لتر/100 كم، وبسرعة قصوى بلغت 215 كم/ساعة.


ويذكر أن ميتسوبيشي أطلقت نسختين من هذه السيارة تنتمي إلى عائلة السيدان والهاتشباك.


ويبدأ سعر هذه السيارة داخل السوق المصرية للسيارات من 40 ألف جنيه حتى 65 ألفا، بالطبع على حسب الحالة العامة لها وتاريخ إصدار السيارة.

البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر
البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر
البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار هيونداى النترا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

أسعار جولف 4 معدلة فى سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

أسعار تيجو فى سوق السيارات المستعملة .. تفاصيل بالفيديو

أسعار أكسنت آر بي فى سوق السيارات المستعملة.. تفاصيل بالفيديو

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور

سيارة مستعملة على قد الإيد.. تبدأ من 25 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

داليا أيمن: الانتهاء من المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق خلال 4 سنوات.. فيديو

طبيب المنتخب يتبرأ من إصابة صلاح والنني بكورونا

ننشر أسعار الدولار في البنوك الثلاثاء 24-11-2020

الدولار بـ15.69 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-11-2020

أخبار الفن | حقيقة انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. وعدد زيجات ميرفت أمين

أنا جزار في الملاعب.. أحمد عيد عبد الملك يكشف انتماءات عائلته الكروية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية للمغص الكلوي

علامة تشير للإصابة وللتعافي من فيروس كورونا.. تعرف عليها

البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر