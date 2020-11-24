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رياضة

شوبير: نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك بدون حضور جماهيري

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
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عمرو الحلوانى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن نهائى دوري أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامته الجمعة المقبل باستاد القاهرة سيقام بدون حضور جماهيري .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "بخصوص الحضور الجماهيرى كاف وافق فى وقت متأخر للغاية، والتذاكر والحضور الجماهيرى يكون له إجراءات خاصة عندنا ولذلك الأمر أصبح صعبا فى حضور الجماهير".

وفى هذا السياق ، وجه المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، رسالة إلى عشاق نادي الأهلى والزمالك قبل المباراة المرتقبة بينهما فى نهائى دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من نيويورك لحبايبي وأهلي شعب مصر الغالية علي".

وأضاف: "سعيد جدا أن نهائي كأس أفريقيا في مصر الحبيبة وطرفي النهائي أعرق وأعظم فريقين في أفريقيا، أتمناها للنادي الأهلي طبعا وكابتن بيبو أعظم من لمس الكرة في أفريقيا يشيل الكأس، ولو فاز الزمالك برضة فريق كبير ونبارك له بروح رياضية".

وتابع: "أهم حاجة الكأس يبقى مصري.. وأبارك لمعالي أخي أشرف صبحي، وزير الرياضة، النجاحات في الرياضة المصرية في ظل قيادة فخامة والدي الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله.. بحبكم وبحب مصر ومحروسة بإذن الله".


وفى هذا السياق، اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا سريا بعدم الإعلان رسميا عن هوية حكم مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار الكاف بفرض حالة كبيرة من السرية على اسم حكم المباراة ورفض الإعلان عنه بشكل رسمي، وذلك قبل المباراة بساعات قليلة تصل إلى 24 ساعة فقط، بسبب خضوع الطاقم التحكيمى بالكامل إلى مسحة كورونا قبل إدارة المباراة.

ويفضل الكاف عدم الإعلان الرسمي عن حكام نهائى أبطال أفريقيا إلا بعد خضوع الطاقم بالكامل سواء حكم الساحة أو المساعدين أو طاقم حكمي الفيديو إلى مسحة كورونا حتى لا يضطر إلى تغيير أحد بعد الإعلان الرسمي.

 

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