بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: حضور الفئات المهمشة

كانت الثورة التى قام بها الحزب الديمقراطى 2020 هى التى تسببت فى زيادة الشمول السياسي، وهو هدف شامل للمعهد الديمقراطي الوطني.









من المرجح أن تتطور الديمقراطية وتستمر عندما تكون جميع شرائح المجتمع حرة في المشاركة والتأثير على النتائج السياسية دون التعرض للتحيز أو الانتقام، ولكن في العديد من الديمقراطيات الجديدة والناشئة، يتم استبعاد أجزاء كبيرة من السكان من السياسة على أساس العرق أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو الجنس أو التوجه الجنسي.











يعمل المعهد على زيادة مشاركة هذه المجموعات حتى يكون لها صوت في العملية السياسية وتحقيق مستوى أكبر من المساواة، مع إدراك أن المشاركة السياسية هي وسيلة أساسية لمعالجة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتهميش.











المجموعات المهمشة التى تم العمل معها هى: 1- شباب، 2-أشخاص ذوي الإعاقة ، 3- الجماعات العرقية والدينية، 4- مجتمعات LGBTI ».











يمكن فهم التهميش على أنه استمرار عدم المساواة والشدائد الناتجة عن التمييز والوصمة الاجتماعية والقوالب النمطية. من مراكز الاقتراع التي يتعذر الوصول إليها إلى المعلومات غير المتوفرة بلغات الأقليات إلى القوانين التمييزية إلى الافتقار إلى الوصول إلى المعلومات، توجد حواجز كبيرة أمام دخول العملية السياسية لمن هم على الهامش.











وشارك نشطاء الحزب الديمقراطى مع المجموعات المحلية لإزالة تلك الحواجز، وتغيير التصورات العامة لهذه المجموعات ودعم صوتها في السياسة السائدة، هذا فى ضوء إدراك أن مختلف شرائح السكان تعاني من التهميش بشكل مختلف، ويهدف إلى ضمان تمكين الديمقراطية لجميع المواطنين.











إن فهم طبيعة التهميش وعمقه هو الخطوة الأولى نحو مكافحته، باتباع مبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، الحزب مع ممثلين من الفئات المهمشة لتصميم برامج تلبي احتياجاتهم.











يستخدم المعهد أدوات مثل المسح والبحث الجماعي البؤري لتوفير نقطة انطلاق لبناء الوعي وإقامة الشراكات، هذا فى ضوء الوطني للامتثال لمبدأ "عدم الإضرار"، ويبذل قصارى جهده لمنع جميع البرامج من تعزيز الحواجز التي تعترض حقوق هذه المجموعات ومشاركتها.









في حين أن أعضاء المجموعات المهمشة يواجهون عقبات مشتركة تحول دون قدرتهم على المشاركة في العمليات السياسية، فهناك أيضًا اختلافات في العمر أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي أو الجنس أو الجغرافيا التي يمكن أن تؤثر عليهم بطرق مختلفة.











قد يواجه أفراد المجتمع المهمش بالفعل استبعادًا "مزدوجًا" أو "ثلاثيًا" بسبب جنسهم أو عمرهم أو خصائص أخرى. على سبيل المثال، يمثل الشباب مختلف الأجناس والأعراق والتوجهات الجنسية والأوضاع الاقتصادية ومستويات التعليم والأديان، مما يخلق اختلافات كبيرة بين احتياجاتهم واهتماماتهم. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى اختلاف الأولويات ويمكن أن يجعل من الصعب على الشباب التوصل إلى توافق في الآراء واتخاذ إجراءات جماعية.











كان نهجه هو إشراك أعضاء المجتمعات المهمشة في الأنشطة السياسية الرئيسية، مثل مراقبة الانتخابات أو مناصرة القضايا، جنبًا إلى جنب مع المواطنين الآخرين، مع تشجيع الأحزاب السياسية والمسئولين المنتخبين والمؤسسات الحكومية على الوصول إلى هؤلاء السكان وأخذ مصالحهم في الاعتبار.











كما يعمل المعهد الديمقراطي الوطني مباشرة مع المنظمات والشبكات التي تمثل السكان المهمشين لمساعدتهم على التعامل مع المؤسسات والقوانين والعمليات الإقصائية. قد يساعدهم الدعم الموجه في الدعوة إلى إصلاحات قانونية، أو الترشح لمنصب سياسي أو الضغط على الحكومات لتوقيع اتفاقية دولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.









من خلال هذا يعني اختيار كامالا هاريس كمرشح ديمقراطي للرئاسة جو بايدن تغييرًا جوهريًا يحتاجه الأمريكيون في الوقت الحالي، لقد تغيرت الأوقات السياسية.











يجري الأمريكيون العاديون حوارا عميقا حول العنصرية النظامية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فقد تركت حركة Black Lives Matter، وأبرزها الاحتجاجات المستمرة حول مقتل جورج فلويد والدعوات إلى تحقيق العدالة لبريونا تايلور، العديد من الأمريكيين يعيدون التفكير في المفاهيم السابقة حول الشرطة والعدالة والمساواة العرقية.











لقد وجدت حركة MeToo - التي بدأتها تارانا بيرك، وهي ناشطة أمريكية سوداء، منذ أكثر من عقد من الزمن للفت الانتباه إلى الأذى الجنسي الذي يلحق بالنساء والفتيات على هامش مجتمعنا - بقعة ضوء وطنية حيث تتبنى النساء البيض العبارة لمعالجة التجارب الخاصة مع سوء السلوك الجنسي والتحرش والعنف.









علاوة على ذلك، فإن الوباء العالمي وفشل الحكومة الفيدرالية في توفير القيادة الوطنية للحد من انتشار الفيروس التاجي قد سلط الضوء على الفوارق العرقية المستمرة التي تم تجاهلها عن قصد قبل أشهر فقط.











على وجه الخصوص، أضر فيروس كورونا النساء السود بمعدلات غير متناسبة، وضع الركود الناجم عن الوباء النساء السود في وظائف غير مستقرة وأدى إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية، ثم كانت هناك سلسلة من الهجمات ضد الآسيويين وكراهية الأجانب المرتبطة بهذا الوباء.









لطالما نظر المجتمع إلى النساء على أنهن على الجانب الأخلاقى يقمن تنظيف الفوضى التي أحدثها السياسيون (الذكور) الفاسدون. في الواقع، بينما نحتفل بمرور 100 عام على حق المرأة في التصويت في الولايات المتحدة، فإن المجازات التاريخية لسبب منح المرأة حق التصويت مألوفة بشكل واضح.











تعني القوالب النمطية الجنسانية أن النساء (بشكل غير صحيح) يُنظر إليهن على أنهن أقل فسادًا، وبالتالي، كان اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس اختيارًا منطقيًا لبايدن نظرًا لبعض وجهات نظر الدولة حول إدارة ترامب.











يعكس اختيار كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس أيضًا تفاؤلًا بشأن امرأة رئيسة، على الرغم من أن الأمريكيين لم يدعموا المرشحات خلال الانتخابات التمهيدية 2020 (بما في ذلك السيدة هاريس).















من الناحية الرمزية، ترى النساء والمجتمعات الملونة والمهاجرات والنساء ذوات البشرة الملونة نفسها تنعكس للمرة الأولى على بطاقة رئاسية كبرى.











قصة أصل السيناتور هاريس شاملة ومتنوعة وتعكس الديموغرافية المتغيرة لأمريكا. في أمريكا المتنامية متعددة الأعراق، تمثل مستقبل الحزب الديمقراطي، تناقش المجتمعات الأمريكية الآسيوية رؤية نفسها في تمثيلها السياسي. كما أنها تمثل النساء السود، وهي مجموعة لطالما كانت العمود الفقري للحزب الديمقراطي وتدعو الحزب ليكون أكثر استجابة لاحتياجات سياستهم. مجرد رموز.











هذا التغيير الجوهري هو ما يحتاجه الأمريكيون الآن، كما ستجلب المجموعات التي تم تهميشها ولم يسمع عنها أحد إلى الطاولة. بصفتها عضوًا في مجلس الشيوخ، دافعت كامالا هاريس عن حظر عمليات الإخلاء أثناء الوباء، والرعاية الصحية الشاملة، وصحة الأم السوداء، وخلق مسار المواطنة للحالمين، واستخدام تدابير مكافحة الاحتكار لتنظيم التكنولوجيا الكبيرة. هذا يتماشى مع نوع السياسات التي دعمتها النخب السياسية للنساء السود منذ فترة طويلة.











كما تمت جهود جبارة بمنع قمع التصويت الرقمي تستهدف الفئات المهمشة. كانت استراتيجيات قمع الناخبين غالبًا ما تركز على المجتمعات الضعيفة مثل السود وذوي الدخل المنخفض والمهاجرين، فمثلا تلقى السكان ذوو الغالبية السوداء في أكبر مدينة في مقاطعة جيفرسون، ألاباما، نصوصًا تحتوي على معلومات خاطئة حول مواقع الاقتراع التي تم تغييرها خلال الانتخابات الخاصة لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ألاباما في عام 2017.











في ولاية ماريلاند في عام 2010، غمرت الأسر الأمريكية من أصول أفريقية بمكالمات هاتفية أرسلها مرشح حاكم الولاية زعم مدير حملة بوب إيرليش أن الحاكم مارتن أومالي فاز في التصويت.











تمت إعادة استخدام الممارسة الكئيبة بالفعل في عام 2020، وهناك الأمثلة الحديثة لقمع التصويت في العالم الحقيقي من خلال محاولات التضليل.









استهدفت تغريدة يوم الثلاثاء الكبير أنصار المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم في كنتاكي مات بيفين وقالت، بشكل غير دقيق: "أنصار بيفين لا ينسون التصويت يوم الأربعاء، 6 نوفمبر"، في اليوم التالي للانتخابات.











خلال الانتخابات التمهيدية للكونجرس في أغسطس في فلوريدا، تم إرسال روابط نصية لبعض الناخبين إلى مقطع فيديو على موقع YouTube يعرض نفسه بشكل خاطئ على أنه إعلان عن انسحاب أحد المرشحين من السباق.









كما تم استخدام فيروس كورونا كسلاح لإخافة الناخبين بعيدًا عن صناديق الاقتراع









خلال الانتخابات التمهيدية، انتشرت رسائل على Twitter تدعي "كذبًا "أن كل شخص فوق سن الستين تم الإبلاغ عنه في جميع مواقع الاقتراع لـ #SuperTuesday".











في الماضي، تم تحقيق قمع الناخبين المستهدف جغرافيًا بوسائل مثل النشرات المخادعة على استطلاعات الرأي الهاتفية في أحياء معينة.









وحذر التقرير من أن الجهات الفاعلة السيئة يمكنها الآن استخدام أدوات استهداف دقيقة رقمية قوية - أصبحت سهلة بفضل مجموعات أدوات الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي - لتكبير مجموعة مستهدفة بتكلفة قليلة.











وأثارت الدول الأجنبية المعادية الموقف أيضًا، حيث هاجمت المرشحين الأوائل وتضخمت الرواية الزائفة بأن الانتخابات "مزورة".











حذر مكتب التحقيقات الفدرالي والأمن الداخلي في أواخر عام 2019 من أن روسيا قد تحاول تعطيل الانتخابات من خلال تثبيط الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.











وقام الرئيس دونالد ترامب بتضعيف الادعاءات المضللة والكاذبة حول عملية التصويت، خاصة التشكيك في سلامة وفعالية بطاقات الاقتراع عبر البريد.











خلال الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية آيوا عندما تعطل تطبيق جدولة التصويت للديمقراطيين، ادعى العديد من المقربين من الرئيس، دون دليل، أن النتائج تم التلاعب بها.











"لقد تسبب الوباء في تغيير هائل في إجراءات الانتخابات في فترة زمنية قصيرة؛ وبالنسبة للجهات الفاعلة السيئة، فهذه بيئة مثالية لزرع الارتباك والمعلومات المضللة، لأن الناخبين يبحثون عن الاتجاه، وقد لا يعرفون مكان العثور على المعلومات.









قال إيدي بيريز، المدير العالمي لتطوير التكنولوجيا في معهد تكنولوجيا الانتخابات المفتوحة المصدر (OSET)، وهي منظمة غير ربحية تجري أبحاثًا حول تكنولوجيا الانتخابات: "تعاونت NBC News مع معهد OSET منذ عام 2016 لمراقبة تكنولوجيا الانتخابات الأمريكية وقضايا التصويت".





قالت يونغ مي كيم، أستاذة الصحافة: "من الصعب حقًا إقناع الناس بتحويل أو إقناع غير المهتمين، لكن من السهل قمع الإقبال إذا كنت تستهدف الأشخاص المهمشين، مثل غير البيض والناخبين الأصغر سنًا".











في جامعة ويسكونسن ماديسون الذي درس شبكات المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي "كل ما عليك فعله هو التأكد من عدم مشاركتهم للتصويت".









حصل بايدن على 80 مليون صوت الأعلى لمرشح فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.



