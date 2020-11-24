سهلة يا آسر.. أروى جودة تقبل تحدي أسر ياسين على إنستجرام

نشرت الفنانة أروى جودة، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجاء فيه قبولها للتحدي الذي بدأه النجم آسر ياسين، وقام فيه بتحدي عدد من نجوم الفن على "إنستجرام".

وعلقت عليه: "ههه.. سهلة يا آسر"، وقامت هي الأخرى بتحدي عدد آخر من أصدقائها ونجوم الفن.

والتحدي في الأساس عبارة عن مجموعة جمل متناسقة وبينها سجع وقافية وتنتهي بنفس الحروف، وتقال في 10 ثوان أو أقل بسرعة شديدة، ويعرف باسم "عرفتوا اللي حصل"، وقام به عدد من نجوم الفن على سبيل المزح عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، اعتبارا من 29 أكتوبر الماضي بدأت منصة شاهد "VIP" بعرض الدراما الرومانسية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، والتي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي. تحمل ثالث الحلقات عنوان "أنت فين"، وهي من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.

وحول الدور الذي تؤديه في الحلقة قالت أروى: "ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا، أنا متحمسة جدًا لعرض "نمرة اتنين" على "شاهد"، فأنا من المتابعين الأوفياء للمنصة، ووجدت فيها أفلام ومسلسلات كثيرة أعجبتني، لذا فأنا فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ "شاهد" وبأنني جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته".

وأضافت: "هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الاهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً".

وأعربت أروى جودة عن سعادتها في أن تكون جزءًا من العمل، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات".