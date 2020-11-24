محافظ الشرقية يشيد بجهود الجمعيات الأهلية ووحدات التدخل السريع بالمحافظة.. تفاصيل

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا خاصة جهود دعم الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن تلك الجمعيات أصبحت شريكًا أساسيًا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والتى يعود بالنفع على المواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجًا ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

من جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام والعمالة غير المنتظمة والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية « حياة كريمة » ولإدخال البهجة والسرور عليهم.





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وأضاف سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية عن قيام الجمعية بتقديم 21 قرضا للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقيمة 147 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه لكل أسرة كدفعة أولى بمراكز (ديرب نجم – أولاد صقر – كفر صقر – القنايات – أبو كبير) مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة معرضين للأثاث المستعمل بقرية الجمالية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية وقرية أولاد موسى بمركز ومدينة أبو كبير.

كما أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الذى تقوم به وحدة التدخل البيئي السريع وتنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن المحافظة لرفع كومات القمامة وتهيئة جو بيئي صحي ونظيف وتفريغ النقاط الوسيطة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخللة المناطق السكنية والتي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالى للمحافظة وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد محافظ الشرقية ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.





وفى هذا الإطار قامت وحدة التدخل البيئي السريع برئاسة فخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل وإشراف المهندس محمد صلاح مسؤول وحدة التدخل البيئي السريع برفع (457.5 طن) قمامة من مدينة القنايات بواقع 20 نقلة، وذلك باستخدام 12 معدة (2 لودر-10 سيارات قلاب) لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.

ونبه مسئولو الوحدة على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء، كما تم التنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظًا عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.