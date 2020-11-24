قبيل إغلاق الصناديق بجولة الإعادة بأسوان.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي.. شاهد





وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم تهيئة وتوفير المناخ الملائم لإدلاء الناخبين بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الإحتياجات الخاصة ، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة ، وهو الذى يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة .





وأشار اللواء أشرف عطية إلي أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط.





وأوضح أشرف عطية بأنه تم التشديد على الجهات المعنية بمراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان ، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى ، ورصد أى أوجه قصور لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، لافتًا بأنه سبق إنطلاق ماراثون الإنتخابات القيام بتعقيم اللجان وتطهيرها ، علاوة على توفير المطهرات والصابون ، والإلتزام بإرتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى لجان الإقتراع يصل إلى 373 لجنة فرعية مخصصة لإستقبال مليون و 39 ألف و 51 ناخب وناخبة ، فيما يصل عدد المراكز والمقار الإنتخابية إلى 228 مركز ومقر ، فيما تضم العملية الإنتخابية 4 دوائر بإجمالى10مرشحين بالنظام الفردى حيث سيتم إختيار 5 مرشحين منهم ، وتضم الدائرة الأولى مراكز أسوان وأبو سمبل ودراو وعدد المقاعد بها 2 مقعد ، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد ، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد بها مقعد واحد ، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد .





وقد انطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.





وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.