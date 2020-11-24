نائب محافظ قنا يتابع سير العملية الإنتخابية فى ثانى أيام التصويت

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من اللجان بمدينتى دشنا وقنا، لمتابعة سير العملية الانتخابية فى ثانى أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.





ورافق المحافظ خلال الجولة عبدالراضى عربى، رئيس مدينة دشنا، والدكتور قدرى الشعينى، نائب رئيس مدينة قفط.





تفقد نائب محافظ قنا، لجان "مدرسة السادات الإعدادية المشتركة بدشنا - مدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية بدشنا - مدرسة السلام الثانوية بنين بمدينة قنا".





وأكد نائب المحافظ، انتظام عملية التصويت فى اللجان الانتخابية والتى تشهد إقبالا جيدًا من المواطنين، مشيدا بالتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعى.





وأشار نائب محافظ قنا، إلي أن الأجهزة التنفيذية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية وتوفير مقاعد لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان وتخصيص كراسى متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وأكد عمر، أن اليوم الأول من جولة الإعادة مر دون أي معوقات على مستوى جميع اللجان الفرعية والبالغ عددها ٦٧٠ لجنة، حيث لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أي بلاغات على مدار يوم أمس و حتى الآن.







تدور جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا، بين ١٨ مرشح" ٤ مرشحين بالدائرة الأولي لمركز قنا، و ٤ مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقاده، و ٦ مرشحين بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادي و دشنا والوقف، و ٤ مرشحين بالدائرة الرابعه لمراكز أبوتشت وفرشوط".





يذكر أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و34 ألفا و373 مواطنا.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





و أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.





و عممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، و كذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها الفردية بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.





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