الصحة: مصر في المرحلة الثالثة من تجارب إنتاج لقاح كورونا

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصح ة للأبحاث الدوائية، عن آخر تطورات لقاحات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.









وقالت "عاصم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر في مرحلة التجارب وبالتحديد في المرحلة الثالثة للوصول للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.









وأضافت مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، أن العالم كله في مرحلة التجارب، وما يعلن عنه خلال الفترة الأخيرة نتائج لتلك التجاري، وتعني أن العلم اقترب من الوصول للقاح كورونا بشكل نهائي.









وتابعت الدكتورة نهى عاصم، أن مصر تسير في أكثر من اتجاه فيما يخص مسألة لقاح كورونا، والتعاقد مع اللقاحات التي تظهر وبأسعار معقولة، والتأكد من الصلحية العالمية والدوائية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.









وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للابحاث الدوائية، إلى أن مصر مستعدة لإنتاج لقاح ضد كورونا والانتاج من الصعب تحديده فيما يخص اللقاح المصري ضد كورونا، مؤكدة أن الأولية للفئات الأكثر عرضة للمرض.









وفي السياق نفسه، أشار الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون بفرنسا، إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في تطوير لقاحات الفيروسات ومنها مصل الإنفلونزا.









وأكمل الدكتور يحيى مكي أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون بفرنسا، أن لقاح كورونا الروسي سيختلف سعرها من دولة إلى أخرى وسيكون بأسعار رخيصة وأقل في الدول الفقيرة في كل مكان في العالم.









وأكد أن الدكتور يحي مكي أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون بفرنسا، أن 155 دولة وقعت على اتفاق لتوزيع اللقاحات، لافتا إلى أن اللقاح الروسي يدعم المجتمعات الفقيرة.









وتابع أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون بفرنسا، أنه هناك سباق كبير وشديد بين دول العالم وشركات الأدوية على الوصول للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.



