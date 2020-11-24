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محافظات

استعدادا للشتاء .. محافظ الإسكندرية: وضع خطة عمل واضحة بين كافة الجهات خلال النوات القادمة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وضع خطة عمل واضحة بين كافه الجهات  خلال النوات القادمة، مشددًا على ضرورة التنسيق بين  شركة الصرف الصحي والاحياء وكذا خطة الاستعانة بمعدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية لتنسيق العمل  الذي يساعد على تجاوز النوات القادمة التي  تؤكد توقعات الأرصاد أنها ستكون  أضعاف النوات السابقة.

وأشار الشريف إلى ضرورة التنسيق بين التضامن الاجتماعي وكافة الجهات لدعم المناطق المتضررة في الحال .


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وقد  عقد محافظ الاسكندرية اجتماعا عاجلا بحضور ممثلي شركه الصرف الصحي والمياه ورؤساء الاحياء والقوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية والجهات الأمنية لاستعراض خريطة العمل الجديدة للتعامل مع بؤر تراكمات مياه الأمطار والمعروفة بالمناطق الساخنة بالإسكندرية خلال النوة القادمة  وموسم الامطار وذلك عقب تخصيص الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ٣٠٠ مليون جنيه كحل عاجل لأزمة مياه الامطار التي تتعرض لها الإسكندرية في النوات .

وأوضح المحافظ ان الإسكندرية تعرضت خلال النوات السابقة لكميات أمطار غزيرة تتفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ، لافتا إلى ان الإسكندرية بها حاليا ٧٣ نقطة ساخنه تتعرض لتراكمات كبيرة من مياه الامطار خلال موسم الشتاء التي تضاعفت فيه كمية المياه بشكل كبير عن السنوات السابقة .

وأشار المحافظ الى أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس تم تخصيص في ٣٠٠ مليون جنيه كحل عاجل  لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية ،  الا انه

من جانبه اشار رئيس شركه الصرف الصحي إلى ضرورة تقسيم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة ، موضحا أن زيادة كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة، ضاعفت من حجم التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، وتم رصد نوات تتخطى ٤ أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

واستعرض رئيس الشركة توزيع السيارات والبدالات على الاحياء المختلفه خلال خطة التعامل مع النوة القادمة حيث تتمركز ١٠ سيارات و٥ بدالات بحي المنتزة ثاني ، و١٣ سيارة و٩ بدالات في المنتزه أول ، و١٦ سيارة و٥ بدالات بشرق ، و٢٣ سيارة و٩ بدالات بوسط ، و١٠ سيارات و٥ بدالات بغرب ، و١٠ سيارات وبدالة واحدة بالعجمي ، و٧ سيارات و٤ بدالات بالعامرية أول ، و٤ سيارات بالعامرية ثاني وسيارتان ببرج العرب ، وسيتم الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة .


وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

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