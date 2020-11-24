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فن

رائعة "روح لكن" تجمع بندر بن فهد بأميمة طالب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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سعيد فراج

أبدع الملحن  بندر بن فهد في ملامسة المشاعر والأحاسيس عبر لحنه الجديد لأغنية "روح لكن" التي صدحت بها مؤخرًا المطربة التونسية أميمة طالب نجمة البرنامج الشهير "ستار أكاديمي" من كلمات الشاعرة المتوهجة ملامح ، وطرحتها للجمهور قناة ديمه ميوزيك الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" خلال الساعات الماضية .

وفي هذا الصدد أبدت الفنانة أميمة سعادتها البالغة بتجديد التعاون مع مدرسة الألحان الرائعة لبندر بن فهد ، مشيرةً إلى تفاؤلها بطرح الأغنية في الوقت الحالي ، ومتمنيةً أن تجد صداها لدى جمهورها وأن ترتقي إلى ذائقته ، وأن الحالة الموسيقية التي ظهرت بها الأغنية نبعت من فيض المشاعر التي نُظمت بها القصيدة وعززت من خلال لحن جميل ورائع. 

 

تقول الشاعرة ملامح في مطلع الأغنية :

 

روح لكن .. وين عن قلبي بتروح ؟

وهو معك بـ اقصاك ساكن ..

ليه أدوِّر عنك وأدري وإنت تدري

ان كونك دون كوني .. حيل داكن

 

اشترك في هذا العمل الرائع نخبة من الموسيقيين يتقدمهم الموزع عمرو عبد العزيز ، مكس وماستر المهندس أمير محروس ، إيقاع ياسر مال الله ، صولو كمان محمد سمك ، تسجيل صوت استوديو جدة ، تسجيل وتريات استوديو T Music القاهرة ، المهندس محمد جوده ، المنتج المنفذ شادي فؤاد ، والإشراف العام على الإنتاج أحمد قريبي  

علما ان آخر عمل جمعها مع الملحن بندر بن فهد والشاعره ملامح بعنوان المشاعر من توزيع بوب لاقى استحسان وإعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي

من جهة أخرى، طرحت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، أجدد أغانيها بعنوان "برافو" من كلمات و الحان توفيق المغربي"الجوكر "، توزيع ومكس و ماستر عصام الشرايطى، وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

 

ومن المقرر أن يتم طرح الاغنية خلال الأيام القليلة القادمة عبر القنوات الفضائية العربية، وجميع منصات الأغانى الرقمية الشهيرة.

 

وتقول كلمات الأغنية:

مبروك عليك حبك الجديد أن شاء الله تلقا معاه الراحة 

مبروك عليك فيلمك الجديد وقتاش غادي يكون في الساحه 

برافو درتيها بيا لقيتيني نيه 

عطيتيني دروس في الخيانه 

برافو منك تعلمت و عليك تندمت 

غادي تعرف شكون انا 

كانت أميمة طالب شاركت فى إحياء عدد من الحفلات الغنائية فى الرياض قبل اندلاع أزمة كورونا منها "ليلة سهم"، ضمن حفلات موسم الرياض، قدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها "إذا تسمح لى، صاحى إنت، وهبت قلبى، خاطرك"، التى كتب كلماتها "قوس" ولحنها "سهم".

وطرحت أميمة مؤخرًا أغنية "يعوضنى عن سنينى" من كلمات الشاعر قوس، وألحان وليد فهد.

كما انتهت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين فى الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغانى ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، "كل اللى عندى".


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