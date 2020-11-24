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غزيرة جدا.. محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ المرتقبة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:18 م
امطار غزيرة
امطار غزيرة
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عادل نصار
كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تفاصيل استعداد المحافظة لمواجهة الأمطار.

وقال "الشريف"، في حوار مع مراسل برنامج "على مسئوليتي" من تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، الثلاثاء، إن المحافظة تنتظر موجة أمطار غزيرة جدا، متابعا أنها ستكون الأقوى خلال العام الحالي. 

وأضاف محافظ الاسكندرية، أنه سيتم تعطيل المدارس رسميا غدا، الأربعاء، في المحافظة، كما أنه سيتم تعطيل الجهات الحكومية والأمطار ستبدأ بالهطول من الـ 12 ظهرا. 

وأكمل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه "نشوف الأمور لحظة بلحظة وبمتابعة دقيقة"، مستدركا أن الأمطار ستكون أضعاف من يتم خلال الأعوام الماضية ولذلك نعمل خطة عمل وتبدأ بداية من 12 مساء اليوم. 

وفي السياق نفسه أكد الإعلامي أحمد موسى، أهمية ارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الكمامة السلاح الأول ضد جائحة كورونا.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب تطبيق غرامات على من لا يرتدي كمامة في وسائل المواصلات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، واحمِ نفسك من كورونا بارتداء الكمامة.

وأكمل أحمد موسى، أن العالم يعيش صراعا حقيقيا للوصول للقاح فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن مصر اليوم من الدول الهامة في إنتاج اللقاحات.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة وناجحة فيما يخص أزمة جائحة كورونا ورقم واحد في أفريقيا. 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها أموال لمواجهة أي أزمة بفضل وعي قيادتها تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

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