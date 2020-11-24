برلماني يطالب بحملة إعلامية واسعة لنشر رسائل الرئيس لمواجهة كورونا

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري، في ضوء جهود المواجهة الشاملة لأزمة موجة كورونا الثانية، والتى تستهدف صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول والأخير.
جاء ذلك في تصريحات له مساء الثلاثاء، مؤكدًا علي أن الوعي من جموع الشعب المصري والإلتزام بكافة التدابير اللازمة بشأن التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة، ستكون سبيل رئيسي نحو تقليل عدد الإصابات وعدم الدخول في نسب متزايدة تؤدي لفرض العديد من الإجراءات الصارمة التي سبق وأن فرضتها الدولة المصرية في المواجهة الشاملة للموجة الأولى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للأطقم الطبية في محله دائما حيث الجهود المقدرة المبذولة من جانبهم على كافة مستويات محافظات الجمهورية، بجانب أجهزة الدولة المختلفة، والتناغم والتعاون الدائم فيما بينهم، والذي مثل عمل نموذجي رائع في المواجهة الأولي، وبلا شك سيكون كذلك بالموجة الثانية ويساعد على نجاحه وعي المصريين واتخاذ تدابير هم الإحتياطية والوقائية.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تدرك الحكومة رسائل الرئيس السيسي، وتعمل على تنفيذها وتطبيقها بجانب وعي المواطنين، وتكون حاسمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامة وتطبيق القانون على المخالفين لها، حيث الهدف الأسمى لكل هذه الجهود صحة المصريين وسلامتهم وعدم زيادة الإصابات والدخول في إطارات سلبيةعلى المواطنين واقتصاد الدولة الذي يتأثر سلبا في حال إهمالها وعدم التزامنا.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحبة والتقدير والاحترام للأطقم الطبية التى لانزال تبذل الجهد فى الحفاظ على الحالة الصحية للمصرين وأن ما تحقق جيد من خلال المنظومة المصرية التى عملت وسط لجان متخصصة وإدارة نسجل لها كل تقدير وإحترام.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:
-أسجل التقدير والإحترام للأطقم الطبية التى لازالت تقدم دور عظيم فى الحفاظ على الحالة الصحية للمصريين.
-أسجل التحية والإحترام على ما تحقق والجميع أشاد به.
-حرصنا على أن يكون مسار التحرك مسار متوازن وهذا المسار كان محل تقدير ودراسة من جانب عدد من الدول
-الوباء ما زال مستمر وحرصنا يجب أن يستمر والإجراءات للحفاظ على أنفسنا يجب أن يستمر.
-نفذنا إجراءات عديدة فيمايسمى بالموجة الأولي ولا نريدالوصول لذات الإجراءات
-اللقاح الحقيقي هو الوعي والتعامل مع الوباء لكى يكون حجم الاصابة لأبعد الحدود
-أخذنا إجراءات على المستوي الاقتصادي إلى جانب أثار هذة الأزمة.
-يجب أن لا نجلس فى الأماكن المغلقة كثيرا وعلينا احترام التباعد الاجتماعي والا نعتبر الماسك وسيلة مزعجة.
-شركات المقاولات التى تعمل عليها الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية.
-ممارسة الرياضة ضرورة لهذة المرحلة.
-أسجل تقدير للحكومة وأسلوب إدارتها للأزمة
-سنتعاقد على اللقاح لمواجهة الفيروس وهو أفضل ما توصل إليه العلماء.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجهورية أن الرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، واحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الاصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والاطقم الطبية بالدولة في هذا الاطار.
وتم استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الخصوص، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.