برلماني يطالب بحملة إعلامية واسعة لنشر رسائل الرئيس لمواجهة كورونا





أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري، في ضوء جهود المواجهة الشاملة لأزمة موجة كورونا الثانية، والتى تستهدف صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول والأخير.





جاء ذلك في تصريحات له مساء الثلاثاء، مؤكدًا علي أن الوعي من جموع الشعب المصري والإلتزام بكافة التدابير اللازمة بشأن التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة، ستكون سبيل رئيسي نحو تقليل عدد الإصابات وعدم الدخول في نسب متزايدة تؤدي لفرض العديد من الإجراءات الصارمة التي سبق وأن فرضتها الدولة المصرية في المواجهة الشاملة للموجة الأولى.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للأطقم الطبية في محله دائما حيث الجهود المقدرة المبذولة من جانبهم على كافة مستويات محافظات الجمهورية، بجانب أجهزة الدولة المختلفة، والتناغم والتعاون الدائم فيما بينهم، والذي مثل عمل نموذجي رائع في المواجهة الأولي، وبلا شك سيكون كذلك بالموجة الثانية ويساعد على نجاحه وعي المصريين واتخاذ تدابير هم الإحتياطية والوقائية.





واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تدرك الحكومة رسائل الرئيس السيسي، وتعمل على تنفيذها وتطبيقها بجانب وعي المواطنين، وتكون حاسمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بارتداء الكمامة وتطبيق القانون على المخالفين لها، حيث الهدف الأسمى لكل هذه الجهود صحة المصريين وسلامتهم وعدم زيادة الإصابات والدخول في إطارات سلبيةعلى المواطنين واقتصاد الدولة الذي يتأثر سلبا في حال إهمالها وعدم التزامنا.



