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بخطوات بسيطة.. حضري طريقة عمل بلح الشام بالسميد في منزلك

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:00 م
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام بالسميد
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل بلح الشام بالسميد من أشهى الحلويات السورية الشهيرة في الشرق الأوسط، ويمكن تقديم طريقة عمل بلح الشام بالسميد فى المنزل بنفس المذاق، وبتكلفة أقل من شرائها جاهزة من محلات الحلويات.

وقت التحضير : 10 دقائق
وقت القلي: 30 دقيقة
يكفي : 5 اشخاص 

ويعتبر بلح الشام هو حلوى سورية المنشأ ويرجع سبب تسميتها إلى سبب ابتكارها، وقام صانعوا الحلوى بإنتاج صنف يشبه البلح في تشكيله، ومن هنا أطلق عليه بلح الشام، حيث تشكل العجينة وتسقى بالقطر، وينتشر تناولها في مصر وبلاد الشام والعراق وتركيا والسودان، ويطلق عليها في العراق تسمية داطلي، وفي إيران باميه  وفي تركيا تولومبا، وفيما يلي سنقوم بتقديم خطوة بخطوة طريقة عمل بلح الشام بالسميد .


ويحتوي بلح الشام على الكثير من السعرات الحرارية والدهون؛ حيث أن كل حصة تحتوي تقريبًا على 477 وحدة حرارية، و 30غ من الدهون، كما أنها تحتوي على 210 ملغ من الكولسترول، وذلك يشكل أكثر من نصف الكمية المسموح تناولها يوميًّا، لذا لا يجب الإكثار من تناولها إن كنتت تتبع حمية غذائية صحية لكي لا تسبب في زيادة الوزن.


طريقة عمل بلح الشام بالسميد

مقادير طريقة عمل بلح الشام بالسميد

2 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة سكر
½ 2 كوب دقيق
2 كوب ماء
2 ملعقة كبيرة سميد
1 ملعقة كبيرة نشاء الذرة
3 بيض
¼ ملعقة صغيرة ملح
3 كوب زيت للتحمير

مقادير الشربات

½2 كوب سكر
2 كوب ماء
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل بلح الشام بالسميد 

1- في قدر على النار، أضيفي مكونات القطر واتركيهم على نار هادئة مع التقليب لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيه من على النار حتى يبرد.

2- ضعي الزبدة و السكر و الماء والملح في قدر على النار، دعيه حتى يغلي.

3- أضيفي الدقيق تدريجيا مع التقليب بملعقة خشبية، ثم ارفعيه من على النار واتركيه ليبرد.

4- أضيفي البيض بالتدريج مع استمرار التقليب، ثم أضيفي السميد وبعده النشا وقلبي لمدة 10 دقائق.

5- ضعي العجين في كيس حلواني، واصنعي أصابع بلح الشام في الزيت الساخن مباشرة، ثم قلبيها حتى تحمر ثم ارفعيها من على الزيت وكرري العملية حتى انتهاء الكمية.

6- اغمسيها في الشربات البارد بعد خروجها من الزيت مباشرة، ثم صفيها ورصيها في طبق التقديم.
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