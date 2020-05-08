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حلويات رمضان.. طريقة عمل بلح الشام بأسهل الخطوات

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
لا غنى عن حلويات رمضان على السفرة في رمضان، ويجب التنويع في تحضيرها، واليك طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بأسهل الخطوات. 

المقادير
1 كوب من الماء
1 كوب من الدقيق
1معلقة كبيره نشا
1معلقه كبيره دقيق سميد
1/4 كوب زيت
3 بيضات
1معلقة خل ابيض
فانيليا
رشه ملح

الطريقة

- فى اناء علي النار ،يوضع الماء والزيت ،وبعد الغليان ،يضاف الدقيق والنشا والسميد ونقلب جيدا حتى تكم وتكور العجينه .

-ثم ترفع من علي النار ،وتترك تبرد تماما ثم يضاف البيض واحدة تلو الاخرى والخل الابيض ،ثم تضاف الفانيليا ورشه الملح .

- ثم توضع العجينة فى كيس حلواني ، و يجهز زيت القلى الغزير علي نار هادئة.

.ثم نشكل العجينة بالضغط على الكيس وتقطع بالمقص على شكل أصابع وتترك حتى تنتفخ وتبدأ تتحمر ،ثم ترفع درجة حرارة الزيت وتخمر حتى يصبح لونها ذهبيا.

- ثم ترفع من الزيت وتوضع فى الشربات الثقيل الباارد ويقدم.
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