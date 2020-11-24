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توك شو

تحت السيطرة.. التعليم العالي: نتوقع زيادة معدل الإصابة بـ كورونا في هذه الفترة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:08 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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قسم التوك شو
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إننا نتوقع زيادة معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا خلال شهري ديسمبر ويناير، مؤكدا أنه لا يوجد أمان في التعامل مع وباء كورونا ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأكد «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «dmc» أن التعامل مع ملف جائحة فيروس كورونا لايزال تحت السيطرة،  مشيرا إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الحالية تشبه الموقف الوبائي فى أبريل الماضي.

وأوضح أن وزارة الصحة تقدمت بعرض الموقف الحالي والاستعدادات وزارة الصحة واستعدادات المستشفيات الجامعية، منوها إلى أنه  تم تشغيل 19 جامعة و 13 مدينة جامعية  مشيرا إلى أنه عبرنا المرحلة الأولى  من أزمة كورونا بنجاح كبير بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كافة الملفات بدقة وخاصة ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد،  موضحا أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الحدود الآمنة ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية 38%.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقامة خلال يومي ٢٣ و٢٤ من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأشار إلى أنه تم الدفع بـ 754 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات جولة الإعادة، وسيتم وضع السيارات العاملة في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، حيث يتم توزيعها على المقار الانتخابية بمحافظات الجمهورية.

وأكد "مجاهد" أن الوزيرة راجعت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تبلغ أرصدة الدم 14 ألفا و595 كيس دم من الفصائل المختلفة، و59 ألفا و 355 كيس بلازما الدم.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، لافتًا إلى منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خاصة أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.


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