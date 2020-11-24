بتهمة الاتجار بالبشر.. السجن 3 سنوات لضابط كويتي برتبة عقيد و7 وافدين مصريين

قضت محكمة الاستئناف بدولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات بحق ضابط يعمل في وزارة الداخلية الكويتية برتبة عقيد و7 وافدين مصريين في حكم مشدد ونافذ في واحدة من قضايا الاتجار بالبشر والتي ظهرت خلال أزمة جائحة كورونا.









وقالت النيابة العامة الكويتية إن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص، بعد أن جنّدوا واستقبلوا المجني عليهم في إحدى الشركات التي يديرها المتهم الأول (مدير الشركة)، الذي صادر جوازات سفرهم، وكان ذلك عن طريق الخداع والاحتيال، واستقطبوهم وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم في الكويت في مهن متنوّعة نظير أجر، قدره 150 دينارًا لكل منهم، ومزايا أخرى، وفقًا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.









وأضافت النيابة العامة الكويتية أن المجني عليهم تم استغلالهم بالتحصّل على مبالغ مالية أخرى وتقييد حريتهم، في حال كون الجناة جماعة إجرامية منظّمة وكون الجريمة غير وطنية ارتكبت في كل من مصر والكويت.









واتهمت النيابة العامة الكويتية المقضي بحقهم بتسهيل الحصول على تصريح عمل بقصد العمل في البلاد لقاء أموال، والتوصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية من المجني عليهم عبر إيهامهم بواقعة غير حقيقية.