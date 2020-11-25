رفقة عائلته.. المخرج محمد سامي يحتفل بفوز والدته بعضوية مجلس النواب

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه صورة جديدة برفقة عائلته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "محمد سامي" في الصورة برفقة زوجته الفنانة مي عمر، وشقيقته ريم، ووالدته النائبة صبورة السيد، ووالده، وعلق على الصورة قائلًا:" أنا وأبويا ومراتي وأختي مع سيادة النائبة".



وسبق أن عبَّر "سامى" عن سعادته بنجاح والدته فى انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية، حيث نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تهنئة بهذا الانتصار، ونشر صورة لوالدته النائبة صبورة السيد معلقا: "تهانينا حبيبتي انت تستحقين ذلك".



وفى سياق آخر يعمل المخرج محمد سامى على التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يكتبه ويخرجه ومقرر عرضه فى شهر رمضان 2021، ويقوم ببطولته النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ويشاركهما البطولة مى عمر، أحمد السعدنى، نرمين الفقى، فردوس عبد الحميد، ادوارد، احمد مالك، أحمد داش، وعدد آخر من الفنانين.



وفي السياق ذاته يواصل فريق عمل فيلم "العميل صفر" للنجمه نيللي كريم و أكرم حسنى تصوير أحداث العمل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني، خلال أحداث الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.



فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحا.



ويعد المسلسل ثاني أعمال المخرج محمد سامي الكتابية في الدراما كمؤلف بعدما قدم العام الماضي مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، رحاب الجمل، أحلام الجريتلى، سلوى عثمان.





كانت آخر أعمال محمد سامي أخرجه مسلسل "البرنس" في سباق الدراما الرمضانية مع عدد من نجوم الفن أبرزهم محمد رمضان.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





من ناحية أخرى، تستعد مى عمر لبدء تصوير مسلسلها "لؤلؤ"، الذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة، وبدء التعاقدات فيه الأيام الحالية استعدادًا لانطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل في الديكورات الخاصة بالعمل، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.





