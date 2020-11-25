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عيار 18 بـ 684 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 11 - 2020

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم، الأربعاء 25 - 11 - 2020، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب فى مصر.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، 798 جنيهًا للجرام.


ويبلغ عيار 24، 912 جنيها.

وسجل عيار 18، 684 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6390 جنيها.


فى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارًا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.


وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.


ووفقا للخبراء، فإنه من المتوقع أن يظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، حيث سيواصل الذهب الارتفاع في ظل جائحة كورونا، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.


وقال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقي الدول.


وأضاف أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية وهناك بطء، ولذلك أثر على الذهب، وأن فيروس كورونا تسبب فى رفع أسعار الذهب، وأيضًا ما يتم فى أمريكا من انتخابات ومواقف بايدن وترامب وحديث كل منهم عن أحقيته للرئاسة له تأثير على أسعار الذهب.


وأوضح أنه فى حالة دخول بايدن البيت الأبيض سيكون هناك انخفاض فى أسعار الذهب، ولكن إذا حدثت مشكلات بين ترامب وبايدن سترتفع أسعار الذهب وأن تأثير كورونا على أسعار الذهب ستنتهى أو ستستقر بعد عام ونصف وليس بعد فترة قريبة.


وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى هذه الفترة.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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