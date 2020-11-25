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منوعات

التقرير الطبي الأخير لمحمد صلاح يكشف حقيقة جديدة.. صور

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلن التقرير الطبي للنجم المصري المحترف محمد صلاح أن الفرعون المصري تعافى من فيروس كورونا، ويمكنه متابعة المران والمشاركة في المباراة القادمة.


حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن اللاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول محمد صلاح أصيب منذ أسابيع بفيروس كورونا بعد حضور حفل زفاف أحد أقاربه بمصر، وتسبب ذلك في التوقف عن اللعب لفترة.


وأعلن التقرير الطبي الأخير الذي وصل إلى إدارة نادي ليفربول أن محمد صلاح جاهز تماما للعب، بعد تعافيه من فيروس كورونا وإجراء مسحة طبية أخيرة، وكانت النتيجة سلبية مطمئنة، بالإضافة إلى تحسن الحالة الصحية لصلاح في الفترة الأخيرة وإعلانه جاهزيته للعودة إلى الملاعب.


وأعلن يورجن كلوب عن مشاركة محمد صلاح في المباراة القادمة لنادي ليفربول أمام أتلانتا، كما أكدت إدارة النادي أنهم قاموا بإجراءات فحوصات طبية للاعب قبل أي قرار للعودة وتأكدوا من تعافيه تماما من الفيروس.


غاب صلاح خلال الأيام الماضية عن الملاعب بعد إصابته بفيروس كورونا بسبب عدم ارتدائه الكمامة في حفل زفاف أحد أقاربه الذي أقيم مؤخرا، مما تسبب في إصابته بالفيروس بسبب التجمعات التي تواجد فيها.  
التقرير الطبي الأخير لمحمد صلاح يكشف حقيقة جديدة.. صور
التقرير الطبي الأخير لمحمد صلاح يكشف حقيقة جديدة.. صور
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