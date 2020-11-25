خطط لها داعش.. روسيا تعلن إحباط هجمات إرهابية في موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، اليوم الأربعاء، عن إحباطها عدد من العمليات الإرهابية التي كان يخطط تنظيم "داعش" لتنفيذها في العاصمة موسكو.





ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، أصدر جهاز الأمن الفيدرالي بيانا جاء فيه: "الأمن الفيدرالي في روسيا تمكن من قمع أنشطة خلية تابعة لتنظيم "داعش" المحظور في روسيا، التي كان أعضاؤها يعتزمون ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في مقاطعة موسكو".





وأضاف البيان: "لقد تمكن عناصر الأمن الفيدرالي من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة فلاديمير المجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين".





وذكر البيان أنه "تم العثور في أماكن إقامة الإسلاميين المتطرفين على عبوة ناسفة، إضافة إلى مواد أخرى ووثائق".



