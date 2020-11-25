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أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: مفاوضات بريكسيت في أيامها الأخيرة.. ومخاطر شديدة تهدد بريطانيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
تحذيرات من مخاطر
تحذيرات من مخاطر شدديدة تهدد بريطانيا بعد البريكسيت
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي (البريكست) تجتاز أيامها الأخيرة والحاسمة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، أعربت فون دير لاين عن جاهزية المفوضية لمواجهة تداعيات فشل مفاوضات البريكسيت. 

ووفقًا لتقرير حكومي سري تم تسريبه، اطلعت عليه صحيفة "الجارديان" البريطانية، من المرجح أن تواجه المملكة المتحدة العديد من المخاطر عالية المستوى، بما في ذلك موسم الأنفلونزا، والإضرابات المستمرة، والكوارث الطبيعية، حيث تقترب الفترة الانتقالية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للتقرير، فمن الممكن أن يشهد شتاء 2020 مزيجا من الفيضانات الشديدة، والأنفلونزا الوبائية، ومرض معدي جديد.

وتحذر الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى سبتمبر الماضي وتحدد 20 مجالا من المخاطر المحتملة التي تتراوح من الرعاية الصحية إلى الشرطة، من الاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد الغذائي، والأزمة الاقتصادية، فضلًا عن الاضطرابات العامة. 

ومن الطبيعي أن تتفاقم هذه العوامل بسبب جائحة كوفيد-19، والذي سيستمر في التأثير على البلاد، لا سيما في مجال الرعاية الصحية.

كما حذرت الوثيقة من أن  "الوباء قد وسيستمر في الحد من قدرة قطاع الصحة والرعاية على الاستعداد والاستجابة لنهاية الفترة الانتقالية".

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير 2020، وهي تمر حاليا بفترة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2020.

وتحاول لندن وبروكسل التفاوض بشأن ترتيبات أخرى، وتعالج العديد من الموضوعات الحساسة.

أوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه ينوي التفاوض بصرامة ضمن الإطار الزمني المحدد، حتى لو كان ذلك يعني مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
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