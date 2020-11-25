ضبط 12 طنا من أحجار الذهب بالبحر الأحمر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى والمرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.





تمكنت قوة أمنية والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق "مرسى علم / إدفو" بدائرة قسم مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (حوالى 12 طن أحجار يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب) مُحملة على (سيارة نقل) قيادة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة أسوان).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وعلى جانب اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.





وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط ("2" قالب أسطواني لمخدر الهيروين وكذا كمية لذات المخدر - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض - ميزان) بحوزة "عنصرين إجراميين، مقيمان بالإسكندرية، لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات البيع.





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته "فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي"، وضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته "فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي".





كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، وبحوزته "فرد خرطوش و2 طلقة نارية- كمية من مخدر الهيروين -مبلغ مالي".





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.





واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.





في سياق متصل، تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بالعثور على جثة سيدة مسنة، مقيمة بأحد العقارات بدائرة القسم وبها عدة طعنات.





بالانتقال والفحص، تبين سرقة "هاتف محمول - مبلغ مالي - غويشة مقلدة"، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بتواجد المجنى عليها بمفردها، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله (عاطل، مقيم بالجيزة).





وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم، اعترف بتحصله على الهاتف المحمول من المتهم مقابل إعطائه المواد المخدرة، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.