محافظ الدقهلية يطالب بحصر الأراضي الفضاء لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء ضرورة حصر الاراضى الفضاء في نطاق الوحدات المحلية لإقامة مشروعات إسكان اجتماعى عليها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.





جاء ذلك خلال رئاسة د.مختار لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء" بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.





ووافق المجلس فى اجتماعه على تخصيص قطعتين أرض بمدينة جمصه لإقامة إسكان اجتماعى عليها الأولى بمساحة 49 ألف متر مربع، والثانية بمساحة 118 ألف متر مربع، باجمالى مساحة 93.6 فدان تقريبا.





ووجه محافظ الدقهلية بسرعة السير فى إجراءات تنفيذ نفق ميت خميس الذى تمت الموافقة على تنفيذه ضمن خطة الدولة لحل المشكلات المرورية بالمنطقة.





وقال المحافظ إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية بمدينة المنصورة، وطالب المحافظ بالعمل على انهاء كافة معوقات تنفيذ مطلع ومنزل كوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه، وكذا المدخل الجديد لطلخا على محور شرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه.



فى ذات السياق وافق المجلس على نزع الملكية لتنفيذ محور حر شرق الرياح التوفيقى بطريق بنها الحر ( هلا/ ميت غمر) حتى صهرجت الكبرى لسيولة الحركة المرورية واختصار المسافة والوقت والذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية والهيئة العامة للطرق.





وأوضح محافظ الدقهلية ان حجم الانفاق على المشروعات التنموية والقومية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بلغ 1مليار و400 مليون جنيه، منهم (501 مليون جنيه خطه استثمارية - 112 مليون جنيه من الصناديق الخاصة - 33 مليون جنيه مشاركة مجتمعية).





وقال محافظ الدقهلية إن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من خلال تطوير المشروعات القائمة او تنفيذ وإقامة مشروعات جديدة فى كافة المجالات.



وخلال الاجتماع أكد محافظ الدقهلية أهمية المراجعة المستمرة لكافة الاستعدادات والجاهزية لموسم الشتاء وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة اجهزة وقطاعات المرافق والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء للتعامل الفورى مع اية مستجدات.





وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وتواصل اعمال التطهير والتعقيم، والحرص من قبل العاملين بارتداء الكمامات بمواقع العمل والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى نشر الوعى بين المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية، والتفاعل الفورى لمواجهة أي تداعيات بشأن الموجة الثانية من كورونا انطلاقا من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى هذا الشأن حرصا على سلامة الجميع.



وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة أولا بأول إلى المقالب العمومية مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وتقديم المساعدة المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة أولا بأول بنطاق المحافظة عملا على إرضاء المواطنين.





من ناحية أخرى أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزرات ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات المراجعة المستمرة والمتابعة الدائمة لأعمال مواجهة نوبات تلوث الهواء بالتنسيق لقطاع الزراعة والبيئة مع الوحدات المحلية للمتابعة الجادة للتصدى لأعمال حرق قش الأرز حفاظا على البيئة وجودة الهواء حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



كما شدد على تكثيف اعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز والأسواق ومحلات بيع السلع والتصدى لأي محاولات التلاعب باحتياجات المواطنين اليومية.



وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الدقهلية أن الجميع هدفه مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات، مشيرا إلى أهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.