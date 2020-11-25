محافظ المنيا يكرم عددا من الطلاب من ذوي الهمم خلال الاحتفال بعيد الطفولة

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، مجموعة من الطلاب من ذوى الهمم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد ، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بيوم الطفولة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر من كل عام.





جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، بحضور محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.





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أكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية، حققت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات كبيرة لمصلحة الوطن والمواطن، فجــاءت المبادرات الرئاسية ترجمــة علــى أرض الواقــع لفكــرة العدالــة الاجتماعية ودعم بناء الإنسان المصري، وأبرزها مبادرة 100 مليون صحة، ومبــادرة الكشــف عــن 3 أمــراض لطــلاب المــدارس للكشــف عــن أمــراض الأنيميا والتقــزم والســمنة لطـلاب المـدارس ، وكذلك برنامج "تنميــة الطفولــة المبكــرة"، وهــو برنامــج موجــه للأطفال، يتـم مـن خلاله إعادة تطوير ورفع كفاءة الحضانـات علـى مسـتوى الجمهوريــة ، الى جانب الاهتمام الكبير بذوي الهمم وفتح العديد من المجالات لدمجهم في المجتمع ، وانشاء وتطوير المدارس وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية ، لاعداد طالب قادر على مواجهة تحديات العصر الحديث.





وأضاف المحافظ أن جميع الأطفال في محافظة المنيا لهم كل الدعم والرعاية، بهدف تنمية قدرات الأطفال ورسم البسمة على وجوههم فالأطفال هم قادة الغد ومستقبل الوطن.





من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الاحتفالات بعيد الطفولة، تأتى تزامنا مع الاحتفالية العالمية بيوم الطفل التي توافق 20 نوفمبر من كل عام لافتا إلى التركيز خلال الاحتفالية على تنمية روح الانتماء والوطنية لدى النشء والأجيال القادمة فضلًا عن الفقرات الترفيهية والتربوية التي تحوي معلومات تثقيفية ومعرفية مفيدة للأطفال.





تضمن الحفل العديد من الفقرات التي لاقت اعجاب وترحيب من جميع الحضور ، حيث قدمت فرقة كورال إدارة المنيا التعليمية عدة فقرات منها أوبريت "سجل حلمك" وعدد من الأغاني الوطنية والدينية، كما قدمت المدرسة الرسمية للغات عرض الصاعقة المصرية، وقدمت مدرسة الامل للصم والبكم عدد من الفقرات المتنوعة.



