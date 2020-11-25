رياح باردة وموجة صقيع علي مناطق شمال سيناء

تتعرضت شمال سيناء ،حاليا الي هبوب رياح باردة صاحبها انخفاض في درجات الحرارة ، خاصة على المدن الساحلية بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، ومناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، بسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد، ومن المتوقع هطول الأمطار فى عدة مناطق أخرى بالمحافظة.
وقد تسببت الرياح في تراكم الرمال علي الطرق بمناطق وسط سيناء الحسنة ونخل نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات ، ويتسبب في وقوع حوادث طرق .
وقد بادر المواطنين، في القري وأطراف المدن بتغطية اسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الاطفال وكبار السن من برد الشتاء ومياه الامطار ، و لجأ العشرات من المواطنين الي عمل الاسطح بطريقة ماءلة او تغطيتها بالمشمع تلافيا لعدم نزول مياه الامطار داخل المنزل، علاوة علي عمل خلطة اسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب مياه الامطار من الأسقف الي داخل الغرف.
وقد وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوسه محافظ شمال سيناء ، رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مديرية الطرق لرفع الكثبان الرملية التي تراكمت علي الطرق تحسبا لوقوع حوادث خاصة علي الطريق الدولي العريش القنطرة شرق وبعض الطرق بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء .
علاوة علي قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي،بالعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ، وذلك بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في المناطق المفتوحه علي أطراف المدن لتقديم الرعاية والدعم لهم خاصة الاسر التي انتقلت من الشيخ زويد ورفح بسبب الحرب علي الارهاب،.
وجّه اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ، برفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة اثار التقلبات الجوية المحتملة في مدن المحافظة الرءيسية .
كما وجه بضرورة بحصر جميع النقاط الساخنة خلال الامطار و رفع حالة الطوارئ بجميع محطات الصرف الصحى لمواجهة اي كميات مياه تنتج عن الامطار كما اصدر تعليمات مشددة للسادة رؤساء القطاعات و مديري المناطق للتاهب لمساعدة الشركات الشقيقة في حالات طوارئ الامطار.
وفي نفس السياق.. أطلقت مؤسسة الشجرة للتنمية بشمال سيناء ، مبادرة لتوزيع المئات من البطاطين والألحفة على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.
وقال محمد تمساح ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة : "ان المبادرة ،تستهدف الاسر المنقولة من رفح والشيخ زويد للاقامة في مركزي العريش وبءر العبد .
مشيرا الي انه جاري توزيع 2000بطانية من الأنواع الجيدة لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة برد الشتاء.
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وقد تسببت الرياح في تراكم الرمال علي الطرق بمناطق وسط سيناء الحسنة ونخل نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات ، ويتسبب في وقوع حوادث طرق .
وقد بادر المواطنين، في القري وأطراف المدن بتغطية اسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الاطفال وكبار السن من برد الشتاء ومياه الامطار ، و لجأ العشرات من المواطنين الي عمل الاسطح بطريقة ماءلة او تغطيتها بالمشمع تلافيا لعدم نزول مياه الامطار داخل المنزل، علاوة علي عمل خلطة اسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب مياه الامطار من الأسقف الي داخل الغرف.
وقد وجه اللواء محمد عبد الفضيل شوسه محافظ شمال سيناء ، رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مديرية الطرق لرفع الكثبان الرملية التي تراكمت علي الطرق تحسبا لوقوع حوادث خاصة علي الطريق الدولي العريش القنطرة شرق وبعض الطرق بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء .
علاوة علي قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي،بالعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ، وذلك بتكثيف مرور الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في المناطق المفتوحه علي أطراف المدن لتقديم الرعاية والدعم لهم خاصة الاسر التي انتقلت من الشيخ زويد ورفح بسبب الحرب علي الارهاب،.
وجّه اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ، برفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة اثار التقلبات الجوية المحتملة في مدن المحافظة الرءيسية .
كما وجه بضرورة بحصر جميع النقاط الساخنة خلال الامطار و رفع حالة الطوارئ بجميع محطات الصرف الصحى لمواجهة اي كميات مياه تنتج عن الامطار كما اصدر تعليمات مشددة للسادة رؤساء القطاعات و مديري المناطق للتاهب لمساعدة الشركات الشقيقة في حالات طوارئ الامطار.
وفي نفس السياق.. أطلقت مؤسسة الشجرة للتنمية بشمال سيناء ، مبادرة لتوزيع المئات من البطاطين والألحفة على الأيتام والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.
وقال محمد تمساح ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة : "ان المبادرة ،تستهدف الاسر المنقولة من رفح والشيخ زويد للاقامة في مركزي العريش وبءر العبد .
مشيرا الي انه جاري توزيع 2000بطانية من الأنواع الجيدة لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة برد الشتاء.
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