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محافظات

محافظ بورسعيد: قريبا الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والحديقة الدولية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:25 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، الي قرب الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البرى الجديد ، وذلك خلال جولته التفقدية بالميناء  البري الجديد بحي الضواحي لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروع، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية والشركات الهندسية للمشروع .

وأعلن المحافظ قرب افتتاح الميناء البرى الجديد والحديقة الدوليةوالذى من المقرر افتتاحه خلال احتفالات المحافظة باعياد ٢٣ ديسمبر .


وخلال تفقده ؛ أشاد محافظ بورسعيد بمعدلات التنفيذ الجارية بمشروع الميناء البرى الجديد ، مؤكدا أن الجميع يعملون على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت ،  لافتا أن هذا المشروع الخدمى التنموى سيحدث نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لحى الضواحى باعتباره سيصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيه ، وواجهة بورسعيد أمام زائريها ، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد ، ويحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى ، مشيرا إلى أن الميناء البري الجديد يهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

وأشار المحافظ أن الميناء تم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد ،و سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل  ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد .

وفى سياق اخر تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الاربعاء سير العمل بمحيط منفذ النصر الجنركي  تفقدية لمتابعة آخر التطورات الجارية فى أعمال تطوير منفذ النصر الجمركى استعدادا للافتتاح قريبا .

و اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  عن قرب الانتهاء من جميع الاعمال بمنفذ النصر الجمركي الجديد استعدادا لبدء تشغيله قريبا ، وذلك بعد  ان تم إزالة العشوائيات من المنطقة ، لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات ، حيث من المقرر مرور جميع سيارات الشاحنات من منفذ النصر بعد إغلاق منفذ الشاحنات رافقة خلالها أحمد زغلف ، رئيس حى الجنوب ومديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال.

يذكر بأنه سيتم إقامة 3 حارات لسيارات النقل بمنفذ النصر مع وجود حارة احتياطى ، خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمى ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والأزدحام الناتج عن مرور الشاحنات.


محافظ بورسعيد: قريبا الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والحديقة الدولية
محافظ بورسعيد: قريبا الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والحديقة الدولية
محافظ بورسعيد: قريبا الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والحديقة الدولية
محافظ بورسعيد: قريبا الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والحديقة الدولية
محافظ بورسعيد: قريبا الانتهاء من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد والحديقة الدولية
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