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فن

أحمد سعد يطرح أحدث أغنياته "يا بخته" مع هاني شاكر.. فيديو

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:37 م
هاني شاكر وأحمد سعد
هاني شاكر وأحمد سعد
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محمد بدران

طرح الفنان أحمد سعد فيديو كليب "يا بخته" مع النجم الكبير هاني شاكر، اليوم، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" مساء اليوم الأربعاء.

ونشر احمد سعد مقطع من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، معلقا عليه :" و يا #بخته اللي احنا من بخته ، نحبه وقلبنا ياخده ❤دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب لينك موجود فى Bio".

في خطوة مفاجئة حذف المطرب أحمد سعد صور خطيبته علياء بسيوني من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، كما قام بإلغاء متابعتها أيضا.

وأظهرت تلك الخطوة امكانية حدوث انفصال سريع بين الخطيبين، وذلك بعد 4 شهور من الارتباط الرسمي.

ولم يقتنع كثيرون بتبرير أحمد سعد في تصريحات صحفية بأن حذف الصور يرجع لرغبته في إبعاد خطيبته عن السوشيال ميديا، ومنع تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان المطرب أحمد سعد أعلن في شهر  يوليو الماضي وبشكل رسمي خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني، والتي قال قبلها بأسابيع إنه دخل في قصة حب جديدة معها بعد طلاقه من الفنانة سمية الخشاب

ويذكر ان  أحمد سعد احيا حفلا فنيا كبيرا في دار الأوبرا المصرية ، وذلك  بمشاركة فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمشاركة نجوم الفرقة، وذلك فى ليلة فنية ساحرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال٢٩ والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر فى الفترة من ١الى ١٠ نوفمبر الجارى.

 شاركوا بالفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها دارى العيون اداء الفنان وائل ابو الفتوح..يا عينى على الصبر اداء الفنان السيد وهب الله..ان كنت ناسى اداء الفنانة الاء ايوب..حبك نار اداء الفنان ايمن مصطفى.. أوقاتى بتحلو اداء الفنانة شروق شريف..يا خلى القلب اداء الفنان محمد متولى.

وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف  التشيلو الأول الفنان عماد عاشور المقطوعة الموسيقية( حب ايه).

ثم قدم الفنان احمد سعد فاصلا غنائيا  بباقة من اجمل اغانى التراث بالاضافة الى مجموعة من اغانيه منها يا مصر مين يقدر عليكى..على حسب وداد..سألت نفسى..العشم..لأجل النبى..اهوه ده اللى صار..وقد استقبله جمهور الاسكندرية بالحفاوة والترحاب والتصفيق الحار.

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