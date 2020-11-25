في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. الإسلام كرمها وأعلى قدرها





ونظرت الشريعة الإسلامية للمرأة على أنها نصف المجتمع، وكلَّفتها شخصيًّا كما كلَّفت الرجل، ولم تفرض عليها أي نوع من التبعية؛ وأقرت حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».





ويحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر، وكرم الإسلام المرأة تكريمًا عظيمًا، باعتبارها «أُمًّا» يجب برها وطاعتها والإحسان إليها، وجعل رضاها من رضا الله تعالى، وأخبر أن الجنة عند قدميها، وحرم عقوقها وإغضابها ولو بمجرد التأفف، وجعل حقها أعظم من حق الوالد، وأكد العناية بها في حال كبرها وضعفها، فالقرآنُ والسنةُ يحُضَّان على معاملة المرأة بعدلٍ ورِفقٍ وعَطفٍ.





وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم، كرم المرأة وأعلى قدرها، موضحًا أنه لو قرأت القرآن كله لم تجد بنود بيعة الرجال للنبى محمد -صلى الله عليه وسلم-.



