تسقط باستمرار..الأرصاد تكشف سبب تساقط الثلوج على المدن الجديدة..فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر الخريف عادة يشهد تساقط للأمطار بغزارة، ولكن حدث التوسعات العمرانية في بعض المناطق، حيث كان يسقط بها أمطار عزيرة وثلوج ولكن لم نكن نعلق عليها.



وتابع: بناء المدن الجديدة بتلك المناطق هو السبب في رؤية الثلج بداية من العام الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن هذه المناطق كانت تشهد هذه الثلوج، ولكنها كانت صحراء فلا نعلم عنها شيئا من قبل.





وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علىقناة "الحياة"، لم يتم رصد كميات المطر الساقطة على محافظات الجمهورية اليوم، معقبا: الحالة لم تنتهي حتى يتم تجميع الكميات..ولكنها كان أمطار غزيرة خاصة على السواحل الشمالية.





وأضاف هذه المرة الثالثة التي تشهد البلاد بها تقلبات جوية، معقبا: تقلبات الخريف تختلف من عام لآخر، موضحا أن تساقط الأمطار كان متوقع مع القرب من انتهاء الخريف ودخول الشتاء.



وأكمل: من المتوقع ان تستمر حدة الأمطار مع فصل الشتاء، معقبا: الأرصاد أكدت على أن الموجة ستسمر لمدة 3 أيام من اليوم وحتى الجمعة.



وواصل قائلا: ذروة الطقس السيئ في القاهرة كانت اليوم، ولكن هناك احتمالا لسقوط الأمطار غدا والجمعة ولكنها ستكون أقل من اليوم.















وفي نفس السياق، قالت الدكتورة ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس السييء بدأت من اليوم، وتستمر حتى بعد غد، الجمعة، وهذه الحالة بدأت بأمطار غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية للبلاد، واتجهت الامطار الي محافظات الوجة البحري.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، ان القاهرة وصلت اليها أمطار متوسطة الشدة، وكانت رعدية وغزيرة علي بعض المناطق المتطرفة من القاهرة وهذه الحالة من عدم الاستقرار؛ سببها وجود منخفض جوي علي البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا .

واوضحت شاكر ، ان هذه الانخفاضات الجوية تعمل علي تكون السحب وعدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وتستمر معنا هذه الموجة غدا ايضا مؤكدة علي ان الاحوال الجوية ستتحسن يوم الجمعة علي القاهرة .

وتابعت إيمان شاكر ، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا بحالة الطقس، أمس، تضمن عدم الاستقرار في حالة الطقس في الأيام المقبلة، وهذه الموجة من الطقس السييء ستبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى الجمعة.

واستكملت شاكر ، أن تفاصيل هذا البيان تضمن أنه ستكون هناك أمطار غزيرة ورعدية اليوم وغدا الأربعاء والخميس علي السواحل الشمالية، وتشمل السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح، هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة ورعدية علي فترات متفرقة من يومي الأربعاء والخميس.

وأكدت أن الأمطار ستمتد الي محافظات الوجه البحري وستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة ورعدية أحيانا علي بعض المناطق وخاصة محافظات شمال الوجه البحري وهم كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة.

وأشارت الي أن الأمطار علي محافظة القاهرة ستكون يومي الأربعاء والخميس متوسطة وتمتد الامطار إلى محافظات الصعيد بني سويف والفيوم والمنيا ولكنها ستكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة.

ونوهت أن خلال هذه الموجة السيئة للطقس ستصطحب الأمطار نشاطا للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وهذا سوف يزيد من شعور المواطنين من البرودة وانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن لن يكون هناك ظهور للشمس بسبب تكون السحب في يومي الأربعاء والخميس.

واختتمت أن يوم الجمعة سوف تستمر الأمطار علي السواحل الشمالية من متوسطة إلى غزيرة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة علي محافظات الوجة البحري. وتابع: "تعد ذروة الموجة السيئة للطقس بالقاهرة، اليوم، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة حتى نهاية الجمعة، واستقرار الحالة الجوية بالسواحل الشمالية ومدن الوجه البحري يوم السبت المقبل".



