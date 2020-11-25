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الأرصاد: استمرار سوء الطقس حتى الجمعة| وتقلب بالجو الـ 10 أيام المقبلة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:58 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن المركز أصدر بيانًا، منذ أيام، عن تعرض البلاد لهذه الأمطار، موضحة حالة الجو ستكون مشابهة لليوم.

وأضافت، خلال مداخلة برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الموجة من الأمطار مستمرة حتى يوم الجمعة ولذلك على الجميع توخى الحذر.

وتابعت ، أن ما يحدث حاليًا ليس مؤشر لـ الشتاء المقبل، وأنه خلال الـ 10 أيام المقبلة قد تشهد تقلبات جديدة فى الأحوال الجوية، وسيتم الإعلان عنها فى موعدها.

ولفتت إلى أن كل أسبوع هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأكد أن هناك بيانات بشكل مستمر عن الأحوال الجوية، ونرسل تحذيرات للمحافظات التى سيكون بها أمطار كثيرة.

وأشارت إلى أن الأمطار يوم الجمعة ستكون أمطار خفيفة حتى الظهر، وبعد ذلك ستنتهي، والجميع سيستمتع بمتابعة لقاء الأهلى والزمالك بـ النهائي الأفريقي.

ولفتت إلى أن الإسكندرية و دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة شهدت أمطار غزيرة.

وكلف محافظ الجيزة السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لتوزيع المواد الغذائية التى تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات والأسر الأولي بالرعاية. 

 وقد أشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أوضحت نائب المحافظ أن القافلة ضمت 7 سيارات(دواجن) تشمل 40 الف و500 شنطة مجمدات تحتوى كل منها على عدد 2 دجاجة  و 29 الف و 250 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 234 الف وجبة غذائية بالإضافة الي 9 سيارات ( مواد غذائية) تشمل 18 الف كرتونة تحتوى كل منها على 5 ك أرز و 2 ك سكر و 350 جرام سمن و700 مللى زجاجة زيت و 100 جرام شاى و 1,5 ك مكرونة و500 جرام فول وسيارة ( بطاطس) تشمل 1000 كرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا.

كما ضمت القافلة سيارة  ضمن مبادرة دكان الفرحة ( ملابس) تشمل 2000 كرتونة تحتوى كل منها على 6 قطع ملابس رجالى متنوعة و2 قطعة ملابس حريمى و 3 قطع ملابس بناتى و3 قطع ملابس أولادى بالاضافة عن 3 سيارات ضمن مبادرة شتاء أمن تحتوى على 10 الاف بطانية .
واضافت انه تم استلام  عدد 21 جهاز غسيل كلوى و45 كرسى للغسيل الكلوى  سيتم  تسليمها  لمديرية الشئون الصحية لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى بنطاق المحافظة .


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