نهائي إفريقيا.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب المقاهي والمشجعين المخالفين

قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أفريقيا، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا منسوبا، لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه من المقرر أن تحظر الحكومة بشكل تام الجلوس في المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبلة، تزامنا مع مباراة القمة الأفريقية بين الأهلي والزمالك، تحسبا لأي تعصب قد يقع بين جمهور الفريقين، فضلا عن تجنب أن يؤدي التزاحم في تلك الأماكن إلى انتشار كورونا.





ونفى مجلس الوزراء، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن إصدار قرار ، أو دراسة قرار يخص غلق المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبل، تزامنا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر ان تجري يوم 27 نوفمبر المقبل بين قطبي الكرة المصرية.





وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك عقوبات للمخالفين بالمقاهي والكافيهات، حيث قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المطاعم والكافيهات وغيرها من المنشآت التي تم فتحها مؤخرا عقب إلغاء حظر التجول، كجزء من خطة التعايش مع الفيروس.





وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص أيضا على فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.





وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه.. إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرالر المخالفة؛ سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة، هذا بالإضافة إلى عقوبة آخرى تنتظر مدخني الشيشة على المقاهي، والتي لا تزال محظورة بسبب فيروس كورونا، وهناك غرامة مطبقة للمخالفين تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة 4 آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.



