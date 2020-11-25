نهائي إفريقيا.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب المقاهي والمشجعين المخالفين

قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أفريقيا، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا منسوبا، لمجلس الوزراء، جاء فيه أنه من المقرر أن تحظر الحكومة بشكل تام الجلوس في المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبلة، تزامنا مع مباراة القمة الأفريقية بين الأهلي والزمالك، تحسبا لأي تعصب قد يقع بين جمهور الفريقين، فضلا عن تجنب أن يؤدي التزاحم في تلك الأماكن إلى انتشار كورونا.
ونفى مجلس الوزراء، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار قرار، أو دراسة قرار يخص غلق المقاهي، والمطاعم والكافيهات، والنوادي الجمعة المقبل، تزامنا مع مباراة قمة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر ان تجري يوم 27 نوفمبر المقبل بين قطبي الكرة المصرية.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك عقوبات للمخالفين بالمقاهي والكافيهات، حيث قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون حدد عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المطاعم والكافيهات وغيرها من المنشآت التي تم فتحها مؤخرا عقب إلغاء حظر التجول، كجزء من خطة التعايش مع الفيروس.
وأوضح "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون الطوارئ نص أيضا على فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدد معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.
وأكد النائب أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على المواطن غير الملتزم داخل المطعم أو الكافيه.. إلخ، كما ستُطبق على صاحب المحل أو المنشأة، نظرا لسماحه بمخالفة الإجراءات الاحترازية، وفي حالة تكرالر المخالفة؛ سيتم تغليظ العقوبة على المواطن وصاحب المنشأة، هذا بالإضافة إلى عقوبة آخرى تنتظر مدخني الشيشة على المقاهي، والتي لا تزال محظورة بسبب فيروس كورونا، وهناك غرامة مطبقة للمخالفين تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة 4 آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.
وفي سياق متصل أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، وبالتعاون مع المجلس الأعلى لإعلام برئاسة كرم جبر مبادة لا للتعصب، لحث جماهير الفريقين على التحلي بروح رياضية خلال المباراة وبعدها، حتى لا تقع أحداث سلبية قد تضر بالشكل العام للدولة، خاصة أن هذه البطولة لا يقتصر متابعيها على الداخل فقط ، وإنما تهم قطاع كبير من جمهور الكرة خارج البلاد .
من جهة أخرى أصدرت الحكومة مواعيد جديدة لغلق وفتح المحلات والماطعم والكافيهات ، قبل أيام تماشيا مع الظرف الذي تمر به البلاد ، وجائحة كورونا على ان يستمر تطبيق تلك المواعيد عقب انتهاء الجائحة أيضا .
ومن المقرر أن تطبق تلك المواعيد أول ديسمبر المقبل ، حيث نشر في الجريدة الرسمية ، وجاءت تلك المواعيد كالتالي :
مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).
- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).
- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.
- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا.
- استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.