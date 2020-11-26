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فن

فى ذكرى ميلادها.. عدد زيجات كوثر العسال

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
كوثر العسال
كوثر العسال
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كوثر العسال التى قدمت العديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى وخاصة دورها فى مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابى" مع نور الشريف. 

ترزوجت الفنانة كوثر العسال مرتين الاولى فى عام 1967 من الفنان عبد المنعم إبراهيم، واستمر زواجهما 20 عامًا، حتى رحيله عام 1987 والمرة الثانية كانت فى عام 1989 وتزوجت من الفنان محمد وفيق، الذي جمعت بينهما قصة حب كبيرة.

وفى لقاء لمحمد وفيق مع برنامج "عقدة النجوم"، روى قصة حبهما قائلًا : "كنا أصحاب أوي وكنا ساكنين جنب بعض، ثم فرقتنا الأيام، إلى أن التقينا مجددًا، مضيفًا أن أكثر شيء يعقدها منه هو الأكل، إذ أنه يأكل أكلات غير صحية" وأضاف وفيق أن عقدته منها هي الخوف من أن يغضبها موضحًا: "لأنها لما بتزعل بتمرض".

بدأت عملها فى الفن من خلال بعض السهرات الدرامية والأعمال المسرحية التي ظهرت فيها بادوار صغيرة ومنها انتقلت للعمل بالسينما فشاركت عام 1962 في فيلم "امرأة في الدوامة" مع الفنانة شادية والفنان عماد حمدي، ومنه إلى فيلم "لعبة الحب والجواز" مع وحش الشاشة فريد شوقي والسندريلا سعاد حسني لتتوالى أعمالها السينمائية لتقدم في العام التالي احد روائع السينما المصرية وهو فيلم "الحرام" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في عام 1965 وهو نفس العام الذي قدمت فيه فيلم" العقل والمال" مع اسماعيل ياسين ومسرحية "حلمك يا شيخ علام" ومسلسل "المنبوذ".

قدمت كوثر العسال أكثر من 50 عملا فنيا، فقدمت للسينما أفلام "شفاه غليظة، الإرهاب، حافية على جسر الذهب، من أجل الحياة، مين يقدر على عزيزة، امرأة للحب، السلم الخلفي، أنف وثلاث عيون،نحن لا نزرع الشوك، صباح الخير يا زوجتي العزيزة، ليلة واحدة، إجازة بالعافية، العقل والمال، الحرام، الوديعة، لعبة الحب والجواز، امرأة في دوامة".

كما قدمت للدراما التلفزيونية مسلسلات "الخير ينتصر أحيانًا، أهل الطريق، أوراق الورد،القاهرة والناس،بنات الثانوية" كما شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي جسدت من خلاله شخصية "درية" زوجة الوزير، وهو العمل الأخير لها قبل أن تعتزل الفن في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وفى العام التالي 1966، قدمت فيلم "إجازة بالعافية" مع الراحلين فؤاد المهندس ومحمد عوض وحققت نجاح كبير من خلال تجسيدها لشخصية "شريفة النصابة" التي قامت بالنصب عليهم ضمن الأحداث.
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