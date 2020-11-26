شريف مدكور: هو ليه في مجتمعنا عادي الراجل يبين عورته والست لأ؟

علق الإعلامي شريف مدكور على قيام بعض الشباب بنشر صورهم بمواقع التواصل الاجتماعى دون إخفاء عورة أجسادهم كاملة.





وكتب شريف مدكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "هو ليه في مجتمعنا عادي ان الراجل يبين عورته والست لأ؟؟ هو المفروض الحالتين حرام، الراجل عادي ليه؟؟ ده فيه شباب ناشر صوره بالبوكسر".





وأعلن المذيع شريف مدكور مؤخرا عن إعادة حسابه الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي واتساب بعد وقوعه للتهكير، وكتب معلقا: "أنا رجعت واتساب أخيرا".





يذكر أن الإعلامي شريف مدكور عانى في الفترة الأخيرة من الإصابة لمرض السرطان الذي أدى إلى اختفاء عن الشاشة بعض الوقت.









وقال الإعلامى شريف مدكور، إن تجربة تعرضه لمرض السرطان كانت امتحانا كبيرا وعظيما على المستوى النفسي والعائلي، مؤكدا أنه لم يحدث تغيير جذري فى شخصيته بعد مروره بهذه التجربة وإنما كان اختبارا عظيما من الله.





وأضاف الإعلامى شريف مدكور، خلال حواره ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى ام سى، أنه سعيد بقدرته على تغيير فكر ووجهة نظر الناس عن "المرض الوحش" أو السرطان، ووجه رسالة لكل مريض سرطان، قائلا: "نص العلاج نفسية خذ الأمور ببساطة وثق فى الله".





وأشار الإعلامي شريف مدكور، إلى أنه لم يصدم بعد معرفته بخبر تعرضه للإصابة بمرض السرطان، مضيفا: "كنت رايح التصوير وصورت حلقتين بعد استقبال الخبر على طول".





وأوضح أن السبب وراء عدم ارتباكه هو طلبه من الله فى العمرة أن يبعث إليه رسالة تدل على حبه له، ومن بعدها بأربعة شهور تعرض لهذه التجربة وظهر حب الناس له فتيقن أنها رسالة الله له.





يتمتع شريف مدكور بذوق و ستايل خاص هو ما يميزه عن غيره من المشاهير، حيث يعتمد على التصميمات الغريبة وغير التقليدية التي تجعله محط أنظار الجميع.





كما يحرص شريف مدكور على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة، ما يجعله يظهر من حين لآخر بلوك جديد ومختلف.





وكان قد ردّ الإعلامي شريف مدكور على شائعة مرضه، نافيا اياها ومطمئنا الجمهور على حالته الصحية، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب شريف مدكور "فيه إشاعة إنى مريض وده مش صح أنا صحتى تمام نعمة وفضل وكل يوم في الشغل".





وكان شريف قد أعلن منذ عام إصابته بفيروس يصيب الجسم، لضعف مناعته، بسبب "الكيماوي" الذى يُعالج به.



