قبل ما تشتري عربية جديدة.. اتبع هذه النصائح

يعد قرار شراء السيارة من القرارات الهامة والصعبة جدا، والسبب هو التنوع الهائل من طرازات السيارات الجديدة ، ونظرا لهذه المشكلة يجب أن تتبع هذه النصائح حتى يمكن الوصول إلى السيارة الملائمة لك ماديا.





في بداية الأمر، يتم الانجذاب قبل الشراء إلى السيارات غير الملائمة لحياة الفرد أو لعائلاتهم، ويندمون فيما بعد، ولذلك يجب في أول الأمر تحديد طراز السيارة قبل التوجه إلى الشراء، ومعرفة خصائص السيارة الملائمة لك ولأسرتك أيضا.





يجب قبل أن تفكر في الشراء السيارة البحث الجيد على شبكة الإنترنت، حيث وفرت شبكة الإنترنت معلومات هائلة عن جميع السيارات التي يجب معرفتها، وهذا يوفر المجهود والمال في البحث قبل أن تتوجه إلى الشراء، لذلك حاول قبل التوجه تحديد الموديل ، وجمع المعلومات المتوفرة عنها.





حاول أن تتحدث إلى خدمة العملاء، ومندوبين المبيعات من خلال الهاتف، قم بطرح جميع الاستفسارات التي تساعدك على اختيار السيارة الملائمة لك قبل اتخاذ قرار الشراء.





قبل شراء السيارة الجديدة ، حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن السيارات الغير متوفر لها قطع غيار في الأسواق.





من الأفضل أن تأخذ رأي عائلتك قبل شراء السيارة لاختيار اللون ومساحة السيارة من الداخل.





تجنب شراء السيارة من معارض غير موثوق فيها، وابحث دائما عن المعارض الشهيرة.





النفقات الشهرية من العوامل الواجب أخذها في الاعتبار فلا تشتري سيارة تتطلب مصاريف تشغيل باهظة وابتعد قدر المستطاع عن السيارات النادرة لأنها سترهقك في صياناتها ومصاريف تشغيلها.





لا تعتمد علي معرض أو موزع واحد فتتفاوت الأسعار من موزع لآخر وأنت في هذا الوقت تحتاج إلى توفير النفقات قدر المستطاع فتوجه للتاجر الأرخص أو توجه للوكيل بشكل مباشر.