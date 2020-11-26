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فن

في عيد ميلادها.. سر عدم زواج رغدة مرة أخرى ورفضها لـ أحمد زكي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:29 ص
رغدة
رغدة
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة رغدة بعيد ميلادها الـ 63 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

ظلت الفنانة السورية رغدة بجواره طيلة فترة مرضه إلا أنه لم تُكتب لهذه الصداقة أن تتحول لزواج كونهما كانا على اتفاق وود دائم حيث كانت تردد دائما عن أحمد زكي عدة أوصاف، منها “توأمي، ونصفي الآخر”، وبالرغم من أن الإمبراطور عرض عليها الزواج خلال أيامه الأخيرة، لكنها قابلته بالرفض، حيث خافت رغدة أن يتهمها الناس بأنها تزوجته في لحظاته الأخيرة طمعًا في الميراث.

وصرحت رغدة، في لقاء تليفزيوني سابق، بأنها كانت تربطها علاقة حب بالراحل أحمد زكي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنهما كانا متربطين جدا عاطفيًا وكانت تغار عليه في بعض الأحيان، إلا أنهما كانا يعيان جيدًا بأن زواجهما مستحيل، وذلك لعدة أمور لم تحب الحديث عنها.

وظلت رغدة، مرافقة للفنان أحمد زكي، طوال عمره، ولم تتخل عنه أيضًا وهو في أسوأ حالات مرضه بآخر أيامه، حتى انتشرت شائعات تفيد زواجهما، وحينها عرض النمر الأسود وهو بفراش المرض على رغدة الزواج، لحمايتها من القيل والقال، ولكن رفضت رغدة وقالت له “يكفي أن ربنا أعلم بما في نوايانا، وأنت أعز من أخي وأقرب لي من أبي يا زكي".

على الرغم من انفصال الفنانة السورية رغدة، عن زوجها رجل الأعمال وتاجر السجاد عبدالله الكحال، منذ سنوات طويلة إلا أنها اعتزلت الزواج ولم ترتبط بعده.

رغدة كشفت سر عدم ارتباطها مرة أخرى خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية cbc، أن سر عدم زواجها مرة أخرى هو رغبتها في تربية أولادها، مؤكدة أنها تزوجتهم هم.

رغدة اضافت: «أنها لم ترد بشكل خاص أن تكسر ابنها محمد لأن البنات كن سيستوعبن ذلك، أما الولد فلا، بالرغم من انه عاتبها على عدم الزواج بعد علمه بالشخصيات التي تقدمت للزواج منها».

وردت على ما إذا ما كانت ستتزوج بعد استقلال أولادها كل بحياته، قالت لا لأنها سعيدة هكذا وكل شخص يأخذ حظه في الحياة ولا يأخذ كل شيء.

ووصفت رغدة الحب بأنه وهم بلسان شخصية «شجاعة»، التي قدمتها قائلة: «صحيح أن الحب نعمة من السماء، لكنه عندما ينزل على الأرض ينقلب إلى لعنة ويموت بين البشر».

يذكر أن رغدة أنجبت أربعة أولاد من زوجها عبدالله الكحال وهم منة، بثينة، تميمة ومحمد، و لم يستمر زواجهما كثيرًا، وانفصلا.
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