في عيد ميلاده.. قصة عودة عمرو سعد إلى زوجته بعد انفصالهما

يحتفل الفنان عمرو سعد بعيد ميلاده الـ 43، والذي يعد أحد أبرز الفنانين في الفترة الماضية والذي قدم عددا من الأعمال السينمائية التي لاقت إعجاب جمهوره.





حالة من الجدل الواسع أثارها عمرو سعد منذ فترة قصيرة بسبب قصة انفصاله عن زوجته وعودته إليها وهو الأمر الذى كان حديث السوشيال ميديا حيث عاد الفنان عمرو سعد إلى زوجته شيماء فوزي، بعد انفصال دام 4 أشهر منذ شهر أكتوبر الماضي.





وكشف رابي عمرو سعد نجل الفنان عمرو سعد، أن والده ووالدته عادا مرة أخرى، منوها بأن ما حدث هو خلاف وانتهى منذ فترة.





وأشار رابي إلى أن عمرو سعد حرص على أن يفاجئهم بالعودة إلى والدته شيماء فوزي، قبل فترة.





كان عمرو سعد قد انفصل عن زوجته شيماء فوزي، في أكتوبر الماضي، في سرية تامة لم يكشف عنها إلا زوجته، عبر صفحتها على موقع “انستجرام”.





ونشرت شيماء فوزي زوجة عمرو سعد، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “أعلن الان حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”.





وتزوج عمرو سعد من شيماء فوزي في عام 2008، أنجب منها 3 أبناء هم: رابي، وعلي، وحبيبة، وحرص طوال فترة زواجه على أن يبقي عائلته بعيدًا عن الأضواء.





فيما شارك ابنه الأكبر “رابي” التمثيل في فيلم “حديد”، وعدة أعمال أخرى مثل: “يونس ولد فضة”، “وضع أمني”، “بركة”.





كان آخر ظهور لعمرو سعد كان في فيلم “حملة فرعون”، وشارك في بطولته مع مايك تايسون ومحمود عبدالمغني وروبي ومحمد لطفي وحمدي الميرغني، وإنتاج محمد السبكي.





فيما شارك عمرو سعد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بركة”، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، مع صلاح عبد الله وعبدالرحمن أبو زهرة، وهالة صدقي، ومحمد لطفي.





عمرو سعد، قدم أول بطولة في الدراما عام 2010، بعنوان “مملكة الجبل” ثم قدم في 2011 مسلسل” شارع عبد العزيز”، وفي 2012 قدم مسلسل “خرم إبرة”، ثم قدم جزء ثان من مسلسل شارع عبد العزيز، وفي عام 2016 قدم مسلسل “يونس ولد فضة” ، وفي عام 2017 قدم مسلسل “وضع أمني”.



