قادرة على تحمل المسئولية.. هند النعساني تهنئ وزيرة التخطيط لفوزها بجائزة أفضل وزيرة عربية



وقامت "النعساني" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" بتهنئة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، نتيجة فوزها بجائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية، معقبة: مليون مبروك لمصر وللوزيرة هالة السعيد نتيجة مجهودها المبذول.



وشددت على أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية للنموذج المصري.



وتابعت: الرئيس السيسي منذ توليه الحكم دائم التشجيع للمرأة المصرية، كما أنه دائما يضع ثقته الكبيرة في المرأة المصرية، فهي أصبحت تتولي أي منصب وتنجح فيه بكل جدارة.



وأشارت إلى أن الدول تقوم بعمل برامج دعم وحماية اجتماعية للسيدات في القرى والنجوع، كما أن الدولة المصرية تعمل على إنشاء برامج لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا.





وفي نفس السياق قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الشُكر لدولة الإمارات، وإدارة الجائزة، وجامعة الدول العربية، لحصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية من دولة الإمارات.





وأشارت "هالة السعيد" في مداخلة هاتفية بفضائية "mbc masr2"، إلى سعادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومي، كأفضل وزيرة عربية، والتي ظهرت من خلال نشرها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "تشرفت اليوم بحصولي على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020، التميز رحلة، ونشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى كيانات إدارية حكومية ذات كفاءة وفاعلية تطبق مفاهيم الحوكمة وتساهم فى تطوير أداء الحكومة المصري".





وتابعت وزيرة التخطيط، أن هذا التقدير والجائزة ليس لشخص، ولكن للجهود التي قامت بها الدولة المصرية في مجال التطوير الحكومي، وخطط التنمية التي قامت بها، مؤكدة أن نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية.





وأضافت "السعيد"، أن هذه الجائزة هي تقدير للمرأة المصرية، معقبة: "أنا مكنتش هقدر أحصل على هذه الجائزة، بدون الدعم السياسي غير المسبوق من قبل القيادة السياسية، ورئيس الوزراء"، مشيرة إلى أن المرأة المصرية في الوقت الحالي تتولى العديد من الملفات المتنوعة داخل الحكومة المصرية، أي داخل عمل الحكومة المصرية.





وعقبت قائلة: "مفيش حد بينجح لوحده، لازم عمل جماعي"، شاكرة كل العاملين في الوزارة، ومؤكدة على عمل وكفاءة المرأة في المجالس النيابية، والحكومة المصرية، وجميع المراكز القيادية داخل الدولة المصرية، منوهة إلى أن ما حدث من إنجازات إدارية وغيره يرجع إلى القيادة السياسية.



قالت الإعلامية، هند النعساني، إنه يوميا تقوم المرأة المصرية في كل المجالات بإثبات أنها قادرة على التحدي وتحمل المسئولية بجدارة.