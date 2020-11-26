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أخبار العالم

أول رحلة جوية مباشرة من دبي إلى تل أبيب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:56 ص
رحلة طيران مباشرة
رحلة طيران مباشرة من دبي الي تل ابيب
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محمود نوفل
أطلقت شركة فلاي دبي للطيران اليوم الخميس أول رحلة جوية مباشرة من دبي إلى تل أبيب.

وكانت فلاي دبي، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب اعتبارًا من 26 نوفمبر 2020. وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يوميا بواقع 14 رحلة في الأسبوع بين مطاري دبي الدولي (DXB) وتل أبيب بن غوريون (TLV).

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين و بدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى. كما كان هناك عددًا من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي ، "منذ إطلاق فلاي دبي قبل 11 عامًا ، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا. في أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة ، ستساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار في السعي لتحقيق مصالحنا وقيمنا المشتركة. مع بدء هذه الخدمات ، سيكون هناك خيار لتعزيز دخول دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات ".

ومنذ انطلاق علميات الناقلة في عام 2009 ، اشتهرت فلاي دبي بربطها للأسواق عير المخدومة وهي الأسواق التي كانت تفتقر إلى الرحلات الجوية في السابق وربطها بدبي برحلات مباشرة . توفر شراكة الرمز الموسعة مع طيران الإمارات للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي طيران الإمارات وفلاي دبي إلى أكثر من 155 وجهة.

ومن المقرر أن  يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، كل من الامارات والبحرين، مطلع الأسبوع القادم وفق ماذكرت وسائل اعلام عبرية.
 
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية،  إن نتنياهو  سيجري أول زيارة علنية إلى أبوظبي والمنامة، لكن موعد الزيارة لم يتم تحديده حتى اللحظة.
 
وأضافت الصحيفة، أن مباحثات مكثفة تجري في هذه الأيام، للتنسيق لزيارة نتنياهو إلى الإمارات ومن ثم البحرين، في نفس الأسبوع. 
 
وبحسب الصحيفة، سيرسل نتنياهو وزير الخارجية اشكنازي، ليفتتح السفارات الإسرائيلية هناك، وقد يسافر يوم الخميس من الأسبوع القادم.
 
يشار الى أن نتنياهو أجرى الأسبوع الماضي، زيارة سرية الى السعودية، اجتمع خلالها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
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